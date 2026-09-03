Balacera en el barrio Gran Neuquén Sur: prorrogan la preventiva para el acusado de herir a un joven

Un hombre acusado de disparar contra un joven durante un enfrentamiento entre dos grupos familiares en el barrio Gran Neuquén Sur continuará detenido. Un juez de garantías extendió por dos meses la prisión preventiva que cumple el acusado por un hecho ocurrido el 1 de junio.

Según explicó la fiscal Paula González, entre las 15 y las 23 de ese día el imputado, junto con otras dos personas, efectuó múltiples disparos durante el conflicto. Uno de los proyectiles impactó contra un joven y le provocó una lesión grave, que demandó más de 30 días de recuperación y puso en riesgo su vida. Otras dos personas también resultaron heridas.

La fiscal sostuvo que persiste el riesgo de fuga

Durante la audiencia, González planteó que continúan vigentes los motivos que habían llevado a imponer la medida cautelar. “Continúan vigentes los presupuestos que justificaron la imposición de esa medida”, sostuvo.

La fiscal también señaló que el acusado fue condenado en 2024 a dos años de prisión efectiva por un hecho cometido contra las mismas víctimas. Ante una eventual nueva condena, explicó, la pena deberá ser de cumplimiento efectivo, un elemento que fue considerado para sostener el riesgo de fuga.

El juez de Garantías Juan Pablo Encina hizo lugar al pedido y extendió la prisión preventiva hasta el 4 de noviembre.

La querella acompañó la solicitud y la defensa no se opuso. Las partes informaron además que mantienen conversaciones para alcanzar un acuerdo que permita arribar a una condena sin necesidad de realizar un juicio.