Gaido y Figueroa presentan en Houston el nuevo Parque Industrial de Neuquén: buscan inversiones por US$10.000 millones

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, y el gobernador provincial, Rolando Figueroa, presentarán formalmente en Estados Unidos el proyecto del Parque Industrial Capital, una iniciativa clave para ampliar la plataforma logística y de servicios que respalda el desarrollo masivo de Vaca Muerta. La exposición se desarrollará en la ciudad de Houston, Texas, ante directivos, inversores internacionales y líderes de las principales compañías del sector hidrocarburífero.

El anuncio tendrá lugar en el marco de la quinta edición del encuentro «Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the world«, convocado por la seccional estadounidense del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). El foro internacional contará con las intervenciones de apertura de la presidenta de IAPG Houston, Carola Rawson, el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti.

En los paneles de debate participarán ejecutivos de firmas operadoras de primer orden como YPF, Pluspetrol, Tecpetrol, Chevron y Geopark, junto a analistas globales de S&P Global Energy.

Ubicación sobre la Ruta 67 e integración operativa

El futuro polo productivo abarcará una superficie de 1.200 hectáreas sobre la Ruta Provincial 67, a menos de ocho kilómetros de la traza de la Autovía Norte. Esta ubicación otorga una conectividad logística directa con las áreas de mayor desarrollo no convencional de la cuenca neuquina.

Diseñado como el desarrollo industrial más extenso de la Patagonia, el predio proyecta radicaciones para alrededor de 1.000 empresas, incluyendo prestadoras de servicios petroleros, pymes tecnológicas y ramas manufactureras afines. La planificación contempla la provisión de infraestructura pesada desde su inicio: redes de agua potable, pavimentación, cordón cuneta, conectividad digital y estaciones transformadoras de energía eléctrica coordinadas junto a la cooperativa CALF. A su vez, funcionará de manera articulada con el Polo Científico Tecnológico, el nuevo Complejo Ambiental y el Parque Solar municipal.

Exenciones impositivas por diez años e impacto de inversiones

Para incentivar la llegada de capitales privados y fomentar la contratación de mano de obra local, la Municipalidad de Neuquén dispondrá un marco de incentivos fiscales que incluye la exención de tasas municipales por hasta diez años para aquellas compañías que se instalen en el predio y generen puestos de trabajo formales en la región.

A través de esta misión en Texas, las autoridades provinciales y municipales estiman movilizar un flujo de inversión privada superior a los 10.000 millones de dólares, con el propósito de consolidar a la ciudad de Neuquén como la cabecera operativa y logística central de la industria energética argentina.