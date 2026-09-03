Diego Milito, autocrítico por el presente de Racing: del mea culpa por Costas al enojo por el video filtrado

Diego Milito, presidente de Racing, habló sobre el presente futbolistico del club de Avellaneda, que marcha anteúltimo en el torneo Clausura y no participa de competencias internacionales. El dirigente realizó una fuerte autocrítica, respaldó el trabajo de Juan Pablo Vojvoda y destacó algunos de los proyectos que lleva adelante su gestión.

“Racing no puede estar más abajo en la tabla, pero honestamente creo que merecemos tener más puntos de los que tenemos. Es un equipo en formación con un cuerpo técnico nuevo”, expresó Milito durante una conferencia de prensa en la que respondió sobre distintos temas vinculados a la actualidad de la Academia.

Milito respaldó a Vojvoda y habló del futuro de Racing

El presidente de Racing se refirió al trabajo de Juan Pablo Vojvoda durante sus primeros meses al frente del equipo y mostró su confianza en el entrenador. “Lo vemos trabajar al DT y estamos muy contentos. Los jugadores están felices con su forma de trabajar. Tenemos mejor futuro que presente. Se está armando un buen grupo. Tenemos que estar confiados en los resultados que nos puede dar este equipo”, sostuvo.

En ese sentido, Milito asumió la responsabilidad por el momento deportivo que atraviesa la institución. “Hacemos autocrítica todos los días. Soy el máximo responsable como presidente del club. No nos gusta vernos así, pero estoy completamente confiado. Seguimos teniendo el tercer plantel más valorado de Argentina después de River y Boca”, afirmó.

Milito habló sobre el «error» con Gustavo Costas

Respecto a la extensión del contrato (hasta 2028) de Costas y su posterior alejamiento, Milito admitió: “Con el diario del lunes, fue un error renovarle a Costas por tres años. En su momento, estábamos convencidos de que Gustavo podía acompañarnos en los tres años que tenemos por delante (como comisión directiva). Veníamos de disputar una semifinal (de Libertadores) después de 28 años y de jugar una final de torneo (Clausura 2025) y veíamos un equipo que estaba entregado a su entrenador, que literalmente se tiraba de cabeza por él. Sentíamos que era fundamental que Gustavo siguiera con nosotros”.

Cuando negociamos el contrato con Gustavo era bastante difícil de alcanzar el acuerdo. No digo que no lo mereciera, pero decidimos prorratear la plata que pedía en tres años. Perdimos de vista el desgaste que tenía el plantel después de dos años, con todo lo que significa eso en nuestro fútbol. Y es fútbol, a los pocos meses las cosas no salieron como esperábamos y no fue agradable porque todos saben el cariño que uno le tiene a Gustavo como persona, como entrenador, por todo lo que dio, es un ídolo del club. Pero a veces hay que tomar ciertas decisiones para que las cosas puedan mejorar”, concluyó respecto al tema.

Milito explicó que significa «el salto de calidad»

Milito también explicó qué significa para él el “salto de calidad” que había mencionado durante su campaña electoral y remarcó que el concepto no estaba relacionado exclusivamente con el fútbol profesional.

“Cuando uno se refería a ‘salto de calidad’ hablaba de todo el club y no solo del fútbol. Entiendo a la gente y sé lo que significa ganar y perder. Vengo de adentro de la cancha”, señaló.

En esa línea, enumeró algunos de los proyectos de su gestión: la compra de un colegio, la construcción de un centro de alto rendimiento en Ezeiza y el trabajo con las divisiones juveniles.

“Eso es salto de calidad. Nosotros no podemos traer jugadores de 20 millones de dólares. Todos los días voy a cuidar el patrimonio del club. Tengo ese compromiso. No nos vamos a endeudar porque ya viví el Racing de otra época”, enfatizó.

El video de Milito con los socios de Racing

El presidente de la Academia también se refirió al video que se difundió en redes sociales y que lo mostró junto a socios del club. Milito manifestó su malestar por la publicación de esas imágenes.

“No me gustó que se haya filtrado el video porque era algo muy íntimo. A la gente la entiendo porque vengo desde adentro y nadie quiere ganar más que yo”, sostuvo y agregó: «Me enojo cuando no ganamos, pero creo que este equipo está en formación y en el futuro nos dará buenos resultados”.

Milito habló sobre las salidas de los jugadores campeones

Otro de los temas abordados por el dirigente fue la salida de futbolistas que formaron parte del plantel campeón de Racing y que posteriormente dejaron la institución. “Tuvimos una relación excelente con todos los jugadores que se fueron. Llegamos y lidiamos con un equipo campeón, que no es fácil. Vienen ofertas importantes para ellos y es difícil. Uno cuida el patrimonio”, explicó.

¿Cuándo jugarán Racing y Boca Junios por Copa Argentina?

Por último, Milito se refirió al próximo compromiso de Racing ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina y deslizó una posible fecha y sede para el clásico. “No está confirmado, pero me dijeron que se puede jugar el 27 en el Kempes, en Córdoba”, informó.

De esta manera, la Academia y el Xeneize se enfrentarían por un lugar en las semifinales del certamen. El ganador de ese cruce se medirá ante Deportivo Riestra o Banfield, que también aparecen por el mismo lado del cuadro.