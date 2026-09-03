Javier Milei y una funcionaria de Estados Unidos: el encuentro en Chile tras los dichos de Trump sobre Malvinas

El presidente argentino, Javier Milei, continúa con su agenda en Chile. Luego de su extenso discurso en el Foro de Madrid -donde llamó a la derecha a organizarse y propuso impulsar una «alianza internacional de las ideas de la libertad»-, se reunió con una funcionaria estadounidense.

El encuentro se da en un momento en que se reactiva el debate por la causa Malvinas, reactivado tras las declaraciones de Donald Trump.

El encuentro de Javier Milei con Sarah Rogers

Previo a la reunión con el mandatario chileno, José Antonio Kast, y después del Foro, Javier Milei cumplió con otro encuentro atravesado por la coyuntura geopolítica. El mismo fue con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers.

La funcionaria ocupa uno de los diez cargos más importantes del Departamento de Estado que se creó con el fin de fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y la opinión pública extranjera. De la reunión también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

Según lo trascendido, la conversación estuvo marcada por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Salón Oval, donde aseguró que Washington «revisa todas las posiciones» respecto del conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

La frase del republicano generó mucha expectativa en la Casa Rosada y todo derivó en el anuncio de una cadena nacional de Javier Milei que se concretará este jueves a las 21.

El contenido del mensaje, de carácter aún reservado, se elabora conjuntamente con el canciller y la Secretaría de Inteligencia (SIDE), organismo bajo la órbita política de Santiago Caputo.