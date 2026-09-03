Intentó prender fuego a su pareja con nafta en Cipolletti: rechazaron la domiciliaria y seguirá detenido

La audiencia se realizó este jueves en el Foro Penal de Cipolletti, donde se resolvió mantener la medida cautelar.

Un hombre acusado de rociar con combustible e intentar prender fuego a su pareja continuará detenido en Cipolletti. La jueza de Garantías Sonia Martín rechazó el pedido de la defensa para reemplazar la prisión preventiva por un arresto domiciliario con tobillera electrónica y resolvió mantener la medida.

La prisión preventiva había sido dictada el 11 de julio por cuatro meses. Durante la audiencia realizada este jueves en el Foro Penal de Cipolletti, la defensa argumentó que la mezcla de nafta y aceite utilizada durante el ataque no tenía un alto poder inflamable y destacó que el acusado se entregó después del hecho.

Sin embargo, el planteo no cumplió con todos los requisitos para evaluar una morigeración. La defensa no presentó los informes socioambientales de las viviendas propuestas para el arresto domiciliario.

La fiscalía cuestionó el pedido de prisión domiciliaria

El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Laura Olea se opusieron al pedido. Explicaron que un informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios concluyó que la combinación de nafta y aceite es altamente inflamable y peligrosa, ya que el aceite favorece que el combustible se adhiera al cuerpo y a la ropa.

La fiscalía sostuvo además que el acusado no tiene un arraigo firme en la zona y que continúan vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación que habían justificado su detención.

También planteó que es necesario proteger a la víctima frente a eventuales presiones económicas o interferencias durante el proceso. En ese marco, el Ministerio Público dio intervención a la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) y a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para garantizar acompañamiento integral.

El ataque ocurrió durante una discusión por dinero

El hecho ocurrió el 10 de julio en la vivienda que la pareja compartía junto con tres niños. Según la acusación, durante una discusión por dinero el hombre insultó y golpeó a la mujer, la sujetó del cuello y también hirió a uno de sus hijos cuando intentó intervenir.

Luego, cuando la víctima soltó un cuchillo que utilizaba para defenderse, el acusado la roció con combustible e intentó encenderla con un encendedor mientras la amenazaba de muerte. Un adolescente logró impedir que comenzara el fuego al quitarle el encendedor de la mano y sacarlo de la vivienda.

Una vez afuera, siempre de acuerdo con la acusación, el hombre intentó dañar el automóvil de la mujer y regresó minutos después. Fue entonces cuando intervino la Policía y lo detuvo.

La jueza mantuvo la preventiva

La defensa solicitó que el acusado cumpliera la medida en su domicilio mediante monitoreo electrónico. La fiscalía pidió mantener la prisión preventiva porque, según sostuvo, no desaparecieron los peligros procesales.

Finalmente, la jueza Martín resolvió que continúe detenido en las mismas condiciones establecidas el 11 de julio. Consideró que la defensa no acreditó ningún cambio en las circunstancias que justificara modificar la medida cautelar.

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