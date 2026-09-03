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Sociedad

Quién era el hombre que murió tras descompensarse al volante y despistar en la Ruta 22

El hecho se registró el pasado 2 de septiembre en el tramo entre Choele Choel y Río Colorado. La víctima fatal tenía aproximadamente 50 años.

Redacción

Por Redacción

Identificaron al hombre que murió tras descompensarse en la Ruta 22.

Identificaron al hombre que murió tras descompensarse en la Ruta 22.

El pasado miércoles la Ruta Nacional 22 quedó marcada por una trágica muerte, pero en esta ocasión no fue a raíz de un siniestro vial. Un conductor sufrió una descompensación mientras conducía y lamentablemente, cuando fue hallado ya no presentaba signos vitales. Este 3 de septiembre se confirmó su identidad.

Quién era el hombre que murió tras descompensarse en la Ruta 22

El hombre hallado dentro de una camioneta en el tramo entre Choele Choel y Río Colorado fue identificado tras las pericias correspondientes, las cuales confirmaron que su muerte fue causada por una descompensación.

Fuentes oficiales indicaron que era un vecino de Choele Choel y se llamaba Lisandro Huriel Renzoni. Tenía 49 años y durante la madrugada del miércoles había emprendido un viaje rumbo a Río Colorado que no pudo concretar.

Sus restos fueron velados este 3 de septiembre de 8 a 11 en la sala velatoria ubicada sobre calle Uruguay 255.


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El pasado miércoles la Ruta Nacional 22 quedó marcada por una trágica muerte, pero en esta ocasión no fue a raíz de un siniestro vial. Un conductor sufrió una descompensación mientras conducía y lamentablemente, cuando fue hallado ya no presentaba signos vitales. Este 3 de septiembre se confirmó su identidad.

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