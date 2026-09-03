Quién era el hombre que murió tras descompensarse al volante y despistar en la Ruta 22

El pasado miércoles la Ruta Nacional 22 quedó marcada por una trágica muerte, pero en esta ocasión no fue a raíz de un siniestro vial. Un conductor sufrió una descompensación mientras conducía y lamentablemente, cuando fue hallado ya no presentaba signos vitales. Este 3 de septiembre se confirmó su identidad.

Quién era el hombre que murió tras descompensarse en la Ruta 22

El hombre hallado dentro de una camioneta en el tramo entre Choele Choel y Río Colorado fue identificado tras las pericias correspondientes, las cuales confirmaron que su muerte fue causada por una descompensación.

Fuentes oficiales indicaron que era un vecino de Choele Choel y se llamaba Lisandro Huriel Renzoni. Tenía 49 años y durante la madrugada del miércoles había emprendido un viaje rumbo a Río Colorado que no pudo concretar.

Sus restos fueron velados este 3 de septiembre de 8 a 11 en la sala velatoria ubicada sobre calle Uruguay 255.