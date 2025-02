El Chino Maidana habló desde el hospital tras su terrible accidente: «Que esté vivo es un milagro»

Marcos Chino Maidana habló por primera vez luego de su terrible accidente en moto en una ruta de Santa Fe. El exboxeador grabó un video desde el hospital y contó cómo fue el choque contra el auto.

“Gracias a todos, estoy bien. Me duele un poco el ‘lomo’ porque pegué en el piso, el pie, un poco, creo que cuando caí apoyé. Pero re bien loco, gracias por el aguante a todos, gracias por preguntar”, afirmó desde la camilla. Y agregó: “Estoy bien, vivo. Iba a 200 (km/h) y agarré el auto, imagínate. Gracias a Dios. Fue un milagro”.

El pasado martes por la tarde, el exboxeador iba en una moto y fue atropellado por un Renault Clio. El excampeón del mundo iba por la ruta cuando el otro involucrado quiso entrar y lo chocó.

El impacto fue tan grande que la trompa completa del automóvil fue arrancada de lugar, inclusive el motor.

En otro video, el exboxeador, de 41 años, desmintió que el hombre que lo auxilió apenas ocurrió el accidente le haya robado dinero.

«Hola, estoy acá, en el sanatorio Norte de Avellaneda. Estamos con la policía de Campo Hardy. Acá está el hombre que me ayudó y me dio los primeros auxilios. No se llevó ninguna plata. Es mentira que llevaba 250.000 dólares. No tenía guita«, aseguró Maidana.

El comunicado de la productora del Chino Maidana sobre su salud

En medio de la incertidumbre y la preocupación, desde la cuenta oficial de la productora de peleas dieron detalles sobre la salud del excampeón. “su equipo oficial emitió un comunicado, detalló el estado de salud del boxeador y llevó tranquilidad a sus seguidores. “Marcos ‘Chino’ Maidana resultó ileso del fuerte accidente que sufrió en el día de hoy. Agradecemos a todos los fanáticos y a todas las personalidades del mundo que mandaron sus fuerzas en este momento. ¡Gracias a todos!”, escribieron.