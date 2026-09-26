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Franco Colapinto, sin consuelo tras lo ocurrido en Bakú: «Fue un error grave y grande»

El argentino asumió la culpa y pidió disculpas al equipo Alpine tras el caos provocado en el GP de Azerbaiyán.

Redacción

Por Redacción

El argentino cortó la racha de 30 carreras seguidas viendo la bandera de cuadros.

El argentino cortó la racha de 30 carreras seguidas viendo la bandera de cuadros.

Cosas que pasan en el automovilismo y que han experimentado los más grandes de la historia. No queda otra que asumir la culpa, dar vuelta la página y tratar de reivindicarse.

Franco Colapinto demostró que los errores también forman parte del deporte. Es cierto, su equivocación tuvo un precio altísimo hoy en Bakú: choque contra Pierre Gasly y los dos Alpine fuera de carrera y sin puntos del GP de Azerbaiyán.

El argentino se pasó de largo en la frenada de la curva, sobre la parte sucia del circuito (eso hace que pierda adherencia) y embistió de lleno contra el auto de su coequiper, causando el inmediato abandono de ambos cuando transitaban en zona puntuable.

Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control en toda la frenada, no tuve mucho más por hacer”, explicó el pilarense, que tras el encontronazo ingresó a boxes y abandonó tras corroborarse los daños en la suspensión delantera.

Perdón al equipo, a Pierre, fue un error grande y grave. Se perdieron muchos puntos para el equipo, un día complicado y que venía siendo bastante bueno. Disculpas a todos”, agregó sin más Franco, que hoy dijo adiós a su brillante racha de 30 carreras seguidas viendo la bandera de cuadros.

La revancha llegará el próximo fin de semana: el 4 de octubre en el Gran Premio de Malasia en Sepang, que reemplaza a Bahrein en medio del conflicto bélico que atraviesa Medio Oriente.


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Cosas que pasan en el automovilismo y que han experimentado los más grandes de la historia. No queda otra que asumir la culpa, dar vuelta la página y tratar de reivindicarse.

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