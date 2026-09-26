Franco Colapinto, sin consuelo tras lo ocurrido en Bakú: «Fue un error grave y grande»

Cosas que pasan en el automovilismo y que han experimentado los más grandes de la historia. No queda otra que asumir la culpa, dar vuelta la página y tratar de reivindicarse.

Franco Colapinto demostró que los errores también forman parte del deporte. Es cierto, su equivocación tuvo un precio altísimo hoy en Bakú: choque contra Pierre Gasly y los dos Alpine fuera de carrera y sin puntos del GP de Azerbaiyán.

El argentino se pasó de largo en la frenada de la curva, sobre la parte sucia del circuito (eso hace que pierda adherencia) y embistió de lleno contra el auto de su coequiper, causando el inmediato abandono de ambos cuando transitaban en zona puntuable.

"FUE UN ERROR GRANDE Y GRAVE". El pedido de disculpas de Franco Colapinto tras el choque que protagonizó con Pierre Gasly en Bakú.



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“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control en toda la frenada, no tuve mucho más por hacer”, explicó el pilarense, que tras el encontronazo ingresó a boxes y abandonó tras corroborarse los daños en la suspensión delantera.

“Perdón al equipo, a Pierre, fue un error grande y grave. Se perdieron muchos puntos para el equipo, un día complicado y que venía siendo bastante bueno. Disculpas a todos”, agregó sin más Franco, que hoy dijo adiós a su brillante racha de 30 carreras seguidas viendo la bandera de cuadros.

La revancha llegará el próximo fin de semana: el 4 de octubre en el Gran Premio de Malasia en Sepang, que reemplaza a Bahrein en medio del conflicto bélico que atraviesa Medio Oriente.