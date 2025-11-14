El cipoleño Valentino Simoni podría debutar en Boca ante Tigre

Valentino Simoni formó parte del equipo de Boca que ganó la Intercontinental Sub 20 ante el AZ Alkmaar en La Bombonera.

Valentino Simoni sería convocado por Claudio Úbeda para la 16ª fecha del campeonato local. Boca recibe a Tigre en La Bombonera y, como Milton Giménez acumula cuatro amarillas, el “Sifón” lo preservaría para los octavos de final. Además, Edinson Cavani aún no se entrenó a la par del grupo, por lo que su presencia es una incógnita.

Con ese escenario, se le abren las puertas a Simoni. El cipoleño es el 9 titular de la Reserva de Boca, que terminó puntera en la Zona A y el miércoles venció a Lanús para avanzar a los cuartos de final de la Liga Proyección. Lo más probable es que integre el banco de suplentes y, si Úbeda lo considera necesario, podría hacer su debut en Primera División a los 21 años.

También podría ser convocado Mateo Mendía, marcador central de 21 años, capitán de la Reserva y que ya sumó minutos en el primer equipo.

Su historia en Boca

El “Melli”, como lo apodan porque llegó a Boca junto a su hermano Tiago a mediados de 2017, tiene un extenso recorrido en la categoría. En 2021 fue protagonista: convirtió dos goles decisivos para la consagración del equipo dirigido por Hugo Benjamín Ibarra ante Arsenal de Sarandí. Meses después sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que frenó su ascenso hacia Primera.

Sin embargo, este año fue siempre titular bajo la conducción de Mariano Herrón y volvió a pedir pista en primera.

Simoni es el segundo jugador con más presencias de la Reserva de Boca en el siglo XXI: acumula 93 partidos, 23 goles (cuarto máximo anotador del club en la categoría durante este siglo) y cuatro títulos.

El domingo sería su segunda vez en el banco de relevos. Curiosamente, la primera también fue ante Tigre, por la 16ª fecha del Torneo Apertura, tras la salida de Fernando Gago y con Herrón como interino. Aquella tarde no sumó minutos.

El cipoleño tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2028, firmado en marzo del año pasado