La Unión Europea sacude el acuerdo con el Mercosur con una prohibición sobre la carne de Brasil Foto: Chino Leiva

La Comisión Europea dio un primer golpe al acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo a solo dos semanas de que el trato entrara en vigor de forma provisional.

El martes, la Comisión publicó un documento donde detallaba qué países cumplen con la normativa europea en materia de resistencia antimicrobiana, es decir, que no usan antibióticos ni otros productos prohibidos en Europa en la producción de animales de ganadería y en ese mismo documento, no figuraba Brasil.

Europa prohibió el ingreso de carne de Brasil

De esta manera se conoció que, a partir del próximo 3 de septiembre quedarán totalmente prohibidas en el mercado europeo las exportaciones brasileñas de bovinos equinos, aves, huevos, productos acuicultura, miel y otros derivados de origen animal.

Es necesario recordar que la legislación europea prohíbe el uso de antimicrobianos para promover el crecimiento o aumentar la productividad en la ganadería, así como la utilización de antibióticos reservados para tratamientos humanos.

Ante esta situación, Brasil tiene que presentar pruebas para demostrar que sí cumple con la normativa europea y no usa productos antimicrobianos en la producción ganadera. Solo tiene un plazo de tres meses.

La Comisión Europea confirmó que está en contacto con las autoridades brasileñas para intentar resolver el problema que, aseguran, nadie había detectado cuando se anunció la entrada en vigor provisional del acuerdo.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tiene salvaguardas que permiten suspender ciertos apartados, pero nadie se esperaba que sacaran a Brasil de la lista en la que estaba desde hace años.

Entre los países que figuran en la lista por cumplir con la normativa, están Argentina, Paraguay y Uruguay.

En tanto desde Brasil respondieron con una nota que la medida europea la recibía “con sorpresa” y confirmaron que el gobierno brasileño ya trabaja para tomar «todas las medidas necesarias para revertir esta decisión, volver a la lista de países autorizados y garantizar el flujo de ventas de estos productos al mercado europeo, al cual exporta desde hace 40 años». Brasil asegura que tiene un «sistema sanitario sólido y de calidad reconocida internacionalmente».

Con información de Clarín