El City de Enzo Fernández le dio una cátedra al Liverpool de MacAllister: 3-0 como visitante

Con un gran segundo tiempo, el Manchester City de Enzo Fernández vapuleó al Liverpool de Alexis por 3-0, en condición de visitante. Fue el partido de la fecha en la Premier League y los Citizen no dejaron ninguna duda en Anfield. Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki anotaron los goles para el equipo que dirige Enzo Maresca.

Enzo y Alexis, lejos del foco. El ex River hizo un partido correcto. Alexis, como sus compañeros, quedó en deuda. (AP)

Los jugadores de la Selección Argentina fueron titulares en un partido picante, que tuvo un primer tiempo sin mayores emociones. Sin embargo, todo cambió en el complemento y el visitante se despachó una goleada. A los 19, Haaland rompió el cero, tres más tarde amplió Doku y a los 32 llegó la definición de Cherki.

Enzo no tuvo el protagonismo de otros juegos, pero fue clave en el juego asociado del City, que es uno de los grandes favoritos a quedarse con el título. Alexis, lógicamente, sufrió un duro golpe en un equipo que hace un tiempo no atraviesa por un buen momento y quedó reflejado ante su gente.

Tiro libre a cargo de Alexis. El Liverpool tuvo pocas chances y dependió de la pelota parada. (AP)

Puntaje ideal antes de jugar por la Champions

Con esta victoria, los Ciudadanos alcanzaron los 18 puntos y siguen con puntaje ideal en la competencia, tres unidades por delante de Arsenal, el único escolta. Liverpool se quedó en 9 y ocupa la novena posición. Ambos equipos tendrán actividad el próximo miércoles