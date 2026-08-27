El Club Cipolletti reveló cómo será la fiesta por su 100° aniversario con Gastón Recondo y Eber Ludueña

En el mes de octubre, el Club Cipolletti cumplirá su 100° anivesario y lo festejará a lo grande. Con presencias estelares y sorteos millonarios, ya empezó la venta de entradas.

La fiesta será el sábado 17 de octubre en la Finca La Nonnina, a partir de las 20:30. El evento tendrá la conducción de Gastón Recondo y un show de stand up de Eber Ludueña.

Además, más de 100 millones de pesos en premios y se destaca el sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro. Habrá shows musicales, DJ y barra de tragos, además de la recepción y cena.

El valor de la entrada es de $575.000 e incluye el servicio completo y un número para el sorteo del auto. Se pueden adquirir online por Event Pass o en la secretaria del club. Con Banco Patagonia hay 12 cuotas sin interés.

Entre los anuncios relacionados con el centenario, Cipolletti empezó a trabajar en el proyecto del predio propio con 9 canchas de fútbol 11. Ya compró el terreno y comenzó con el desmonte de las 10 héctareas.