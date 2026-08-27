Las restricciones de Alejandro Stoessel a Tini: desde entradas para sus shows hasta la plata para el peaje

En medio del conflicto familiar entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, salieron a la luz nuevos detalles sobre el escaso control que la cantante tenía sobre su carrera y su patrimonio. La panelista Yanina Latorre aportó datos sobre el manejo que el productor hacía de las presentaciones en vivo de su hija, mientras que un video viralizado por fanáticos reflejó cómo era la relación de la artista con el dinero años atrás.

Al aire de su programa en El Observador (FM 107.9), Latorre detalló los límites que el entorno familiar imponía en los recitales. “Ellos vendían las entradas, ellos no invitaban a 200 personas. He ido varias veces invitada y Mariana —mamá de la artista— no llevaba 4 o 5 amigas, llevaba 2 o 3”, contó la panelista, quien sostuvo que las invitaciones eran extremadamente acotadas.

En esa misma línea, la periodista afirmó que la propia cantante sufría estas restricciones para con su círculo cercano. “A Tini tampoco le liberaban tantas entradas. Yo creo que esos son los descontentos de Tini, que ella nunca pudo decidir”, lanzó al referirse a la imposibilidad de la compositora de invitar a sus allegadas a los shows.

«Le sigo pidiendo plata a mi papá para salir»

A la par de estas declaraciones, en las redes sociales se viralizó una entrevista que la cantante concedió al diario Clarín en 2017. En el fragmento rescatado por sus seguidores, la artista explicaba cómo gestionaba sus gastos cotidianos cuando tenía 20 años y la figura de su padre como representante.

“Le sigo pidiendo plata a mi papá para salir a comer con mis amigas. Te lo prometo”, decía entre risas en aquel Reportaje. En la misma nota, Stoessel relató un episodio doméstico de ese mismo día: “Tuve que volver a casa y decir: ‘Ma, ¿me das 30 pesos para el peaje?’”.

Pese a la dependencia económica administrativa, la artista aclaraba en ese entonces que comprendía el valor del dinero. “Obviamente que soy consciente. No es que soy una tonta. Obviamente que sé un montón de cosas. Pero intento tener una vida normal de chica de 20 años”, argumentaba en aquel momento.