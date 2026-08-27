En Cantilo, Ponzio tuvo su primera práctica al frente de River tras la salida de Coudet

River busca dar vuelta la página tras el fracaso en la Copa Sudamericana que terminó con el ciclo de Eduardo Coudet e instantes después de que el Chacho oficializara su salida en conferencia de prensa, Leonardo Ponzio asumió de forma interina el cargo de entrenador.

El ex mediocampista, hasta ayer miembro de la Secretaria Técnica, estará acompañado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

La práctica del Millonario se llevó a cabo en Cantilo, donde trabajan los futbolistas que aún continúan apartados y no resolvieron su salida del club, con el fin de preservar el campo de juego del Monumental. Mañana, la práctica se realizará a las 10.30 en River Camp.

Como el predio aún se encuentra en obra -razón por la cual los relegados utilizan una estructura modular tipo container como vestuario– y no tiene duchas, los jugadores fueron trasladados en combi hasta el estadio, donde habían dejado sus vehículos.

«Creemos que tiene todas las aptitudes para administrar esta situación de transición», declaró el presidente Stéfano Di Carlo al anunciar el interinato de Ponzio.

Ponzio, ex compañero de Gonzalo Montiel (que se entrenó con normalidad), Lucas Martínez Quarta, Rafael Santos Borré, Sebastián Driussi y Tomás Galván fue bien recibido por el plantel del Millonario por su condición de haber sido integrante y referente del vestuario, manteniendo gran relación con varios jugadores.

El debut en el banco llegará el próximo domingo a las 15 cuando visite a Banfield, desde laa 15, por la séptima fecha del Torneo Clausura, en el que River suma apenas cuatro puntos.