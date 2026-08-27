La chaqueña Alina Ruiz ganó el Prix Baron B 2026: todas las fotos del máximo evento de la cocina argentina

La octava edición del “Prix Baron B – Édition Cuisine” tiene a su ganadora 2026.

Ella es Alina Ruiz, del Chaco.

Alina Ruiz, copa en mano, celebra la máxima consagración que consiguió hoy.

“Anna Restaurante de Campo”, el proyecto gastronómico de Alina Ruiz ubicado en la zona rural de Juan José Castelli, Chaco, fue elegido ganador de la 8ª edición del Prix Baron B – Édition Cuisine, el premio que desde 2018 reconoce proyectos gastronómicos integrales de todo el país que se destacan por su excelencia, sustentabilidad y visión transformadora. La final, que se realizó en Faena Art Center, reunió a más de 120 invitados para celebrar la diversidad y riqueza de la gastronomía argentina, y el lanzamiento de la Guía Prix Cuisine.

Los protagonistas de los tres proyectos finalistas de esta nueva edición del Prix Baron B.

La propuesta ganadora se distingue por revalorizar técnicas ancestrales del norte argentino y desarrollar una filosofía de kilómetro cero, en la que la tierra y los ciclos productivos determinan qué llega a la mesa. El proyecto nació en Finca Don Miguel, donde desde 2009 la huerta, los corrales, el ganado, el ordeñe, el apiario y el monte nativo conforman un sistema productivo que define la identidad de su cocina.

«Felicidad total tengo, tenemos», comentó Alina, acompañada por su pareja. «Abrazo a mi tierra querida y también lo comparto con la Patagonia, donde tengo amigos en Neuquén y Río Negro», comentó la ganadora.

Así lució el plato que preparó Alina Ruiz para llevarse el premio máximo que otorga Baron B.

El jurado, de lujo. Presidido por Mauro Colagreco e integrado por Gonzalo Aramburu, quien participa por segundo año consecutivo; Dolli Irigoyen y Gabriel Oggero, que se sumaron por primera vez como jurados

Como en todas las ediciones anteriores, los participantes presentaron su proyecto explicando el valor agregado que lo hace transformador desde una mirada sustentable junto con un plato que represente de la mejor manera todas las historias de su proyecto. El plato debía estar maridado con una de las tres variedades de Baron B: Baron B Extra Brut, Baron B Brut Nature o Baron B Brut Rosé. Este año no hubo una proteína que deba ser incluida de manera obligatoria en el plato, de esta manera los participantes pudieron desplegar toda su creatividad y conocimiento para mostrar a través del plato y sus ingredientes lo que mejor los representa a ellos y a sus proyectos.

El jurado con los finalistas, este mediodía en el Faena Art Center.

En una de las larguísimas mesas dispuestas en uno de los salones principales del Faena, donde se desarrolló este evento, el chef y pastelero Osvaldo Gross compartía la alegría no solo de los consagrados de este año sino también del resto de los finalistas.

Por qué ganó Alina

Ubicado en las puertas del Impenetrable Chaqueño, se encuentra Anna Restaurante de Campo de Alina Ruiz, quien desde hace más de quince años lleva adelante un proyecto que demuestra que la alta cocina también puede nacer desde el campo y construirse íntegramente a partir de lo que ofrece el propio territorio. En Finca Don Miguel, donde funciona el restaurante, ofrecen sólo lo que producen; la huerta, los corrales y el monte nativo son el punto de partida de una propuesta que cría y cosecha sus propias materias primas. Su cocina recupera saberes ancestrales de las comunidades del norte argentino, revaloriza frutos del monte, se rige por la estacionalidad y combina técnicas contemporáneas con prácticas de ganadería regenerativa y aprovechamiento integral de los alimentos. Anna Restaurante de Campo busca contar, a través de cada plato, la identidad de una región tan rica como poco explorada gastronómicamente.

Alina junto a su esposo Pablo, con el corcho bañado en oro.

En la final llevó la cocina chaqueña a la mesa con un “Lingote de cabrito, chanfaina / papel de nuestro ordeñe’, un plato realizado con productos regionales, nobles y con trazabilidad directa del campo a la mesa, el cual será maridado con Baron B Extra Brut.

A esta instancia también llegaron “Crujiente”, de Ushuaia, Tierra del Fuego, encabezado por los cocineros Leandro Giménez y Camila Fernández y “Alcanfor”, de Villa Crespo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido por Julian Galende. Los tres proyectos fueron evaluados por un jurado de excelencia tras las presentaciones de los chefs finalistas. El panel estuvo presidido por Mauro Colagreco e integrado por Gonzalo Aramburu, quien participó por segundo año consecutivo, junto a Dolli Irigoyen y Gabriel Oggero, que se sumaron por primera vez como jueces del certamen.

Qué dijo Alina tras recibir el premio

Para la final, Alina presentó “Lingote de cabrito, chanfaina y papel de nuestro ordeñe”, maridado con Baron B Extra Brut. El cabrito es criado y faenado en la propia finca; la leche del ordeñe diario se deshidrata para convertirse en un “papel de leche”; y la chanfaina recupera vísceras y sangre en una preparación vinculada a la cocina de las familias productoras. El plato sintetiza así la filosofía del proyecto: producción, memoria, territorio y aprovechamiento integral de las materias primas.

Más feliz no podía posar Alina con el plato que preparó para la final del Prix Baron B

“Desde 2009 tenemos este proyecto. Verlo hoy acá gracias a la elección del jurado y todo este reconocimiento a nosotros, es reconocer también el trabajo de varios años. Buscamos durante mucho tiempo poder visibilizar Anna Restaurante de Campo y el trabajo que venimos realizando, nuestro proyecto no va a ser el mismo luego de este premio” comentó Alina Ruíz y agregó – “Una cosa es llegar a Resistencia donde aterriza el avión, otra es llegar a las puertas del Impenetrable, donde estamos nosotros. Estar acá es visibilizar esa parte de la provincia”.

Como ganadora, Alina Ruiz recibió un corcho bañado en oro, tallado por el orfebre argentino Juan Carlos Pallarols, un premio económico de $3.000.000 y un viaje a Francia para realizar una pasantía en Mirazur junto a Mauro Colagreco.