El Coliseo de La Barda vuelve a vibrar con el Supercross

Luego de la apertura del certamen en 2025, se viene la primera del año en Neuquén.

Luego de una apertura con gran convocatoria y un parque de motos muy importante, la temporada 2025/2026 mantiene altas expectativas de cara a esta nueva cita, que volverá a reunir a pilotos de primer nivel y a un público que acompaña año tras año este evento histórico Supercross nocturno en La Barda de Neuquén. La cita será el sábado 31.

Durante las últimas semanas, el club continuó trabajando sobre la pista, que se presenta en óptimas condiciones y con un trazado diseñado para ofrecer mayor dinamismo, seguridad y espectáculo. La presencia de los mejores pilotos nacionales, entre ellos Joaquín Poli y Agustín Poli, suma jerarquía y anticipa una noche de adrenalina pura. Además, la MX1 está que arde, con la confirmación de Agustín Carrasco, Pablo Galletta y Nahuel Kriger, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel.

«Un espectáculo de calidad»

“Estamos muy conformes con el inicio del campeonato y con la respuesta del público y los pilotos. Esta segunda fecha nos encuentra con muchas ganas de seguir creciendo y ofreciendo un espectáculo de calidad, en una edición muy especial para el club”, expresó Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén.

La segunda fecha contará nuevamente con transmisión en vivo, desde las 20, a través del Canal de YouTube del Motocross Club Neuquén y Canal 10. La cobertura estará a cargo del reconocido equipo compuesto por Mariano Indaco en los relatos y Walter Casquero en los comentarios. La entrada anticipada para El Coliseo tiene un costo de 15.000 pesos, mientras que en puerta será de 20.000.

Con una pista exigente, pilotos de jerarquía y el marco de público que caracteriza al supercross nocturno, el campeonato continúa escribiendo una nueva página de su larga historia, que ya suma 30 temporadas.