Mora en familias que tomaron créditos: «¿Alguien les puso una pistola en la cabeza?», dijo Javier Milei

El presidente Javier Milei se refirió a las familias que tomaron créditos y están en mora. “La pregunta es: ¿les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No», expresó el mandatario.

Señaló que si bien persisten dificultades económicas, el escenario mejoró si se lo compara al que encontró al asumir su gestión.

Morosidad y no llegar a fin de mes: qué dijo Javier Milei

«No somos Suiza, pero estamos mucho mejor. Si hoy hay gente que no llega a fin de mes, pero es mucho menos que lo que había cuando iniciamos y había un país al borde del colapso», afirmó el mandatario en declaraciones a Radio Mitre.

Consultado sobre las familias que tomaron préstamos para cancelar otras deudas y que ahora enfrentan dificultades para cumplir con los pagos, Milei consideró que se trata de una cuestión entre particulares. «Es una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados«, respondió.

Anoche en una entrevista con LN+, Milei se manifestó en el mismo sentido y hasta con más crudeza: “La pregunta es: ¿les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás: eso me parece que no está bien”.

Aumento de morosidad en los créditos

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación por el aumento de la morosidad en los créditos a personas físicas, ya que según datos del Banco Central actualmente existen 20,9 millones de personas con algún tipo de financiamiento vigente en la Argentina, de las cuales alrededor de 5,8 millones registran atrasos superiores a 90 días.

En paralelo, el Banco Nación informó que durante 2026 refinanció más de 62.000 deudas por un monto superior a los 310.000 millones de pesos mediante su programa de asistencia para clientes con dificultades financieras.

Frente a ese panorama, Milei defendió los resultados de su programa económico y destacó que «los salarios en dólares son los más altos desde 2017″.

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