El Chino Maidana contó detalles de su accidente en moto: «El tipo que me chocó pensó que estaba muerto»

Marcos el Chino Maidana, emblemático excampeón mundial de boxeo, reveló detalles del accidente que tuvo el pasado 18 de febrero en Santa Fe cuando iba en su moto por la Ruta Nacional número 11 y fue embestido por un auto. «El tipo pensó que yo estaba muerto”, reveló.

En declaraciones a Infobae, el expugilista, que ya está fuera de peligro pero sigue internado, reconoció: “Siento que volví a nacer”.

A su vez, explicó cómo afronta la recuperación: “No recuerdo nada del accidente. Si bien nunca perdí el conocimiento y me encontraba despierto, recién me acuerdo cuando llegué al hospital. Ahora estoy con reposo y sigo con estudios por los golpes fuertes que tuve en la espalda y en el pecho”.

El Chino Maidana mandó un mensaje desde el nosocomio de Avellaneda donde se encuentra internado pic.twitter.com/x6pbUiO1T5 — Victor Hugo Prandina (@vprandina) February 19, 2025

En el accidente con un Renault Clío que venía por un acceso rural, Maidana fue impactado a casi 200 kilómetros por hora y cayó en una zanja con pasto húmedo.

Todavía no se explica cómo sobrevivió. “No lo puedo creer ni yo. Volé 150 metros y no tengo ningún hueso roto ni nada. La moto me salvó la pierna porque impacté de costado. Le di con el motor que tiene una barra antigolpe que sobresale. Por eso no me pegué la pierna contra el auto, sino me hubiera roto todo. Fue un milagro por chocar a esa velocidad«, declaró.

El Chino, quien se retiró en 2016 y desde entonces se dedica a la promoción de nuevos talentos, dio más detalles del accidente: “Aunque mucho no me acuerdo, yo sé que venía fuerte y vi el auto que parecía que estaba parado ahí. En ese momento veo que quiere dar vuelta en U y, aunque lo quise esquivar un poquito, lo agarré de costado».

En el choque Maidana sufrió politraumatismos, traumatismo encéfalo-craneano leve y traumatismo cerrado de tórax. Por último, mientras se recupera de ese duro siniestro, celebra: “Estoy vivo de milagro. Estoy acostumbrado a los golpes, pero no como este”.