Marcos Rojo está ante una oportunidad especial en la final de la Copa Libertadores. Si Estudiantes derrota a Palmeiras este sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, el defensor volverá a consagrarse campeón de América con el club que lo formó y establecerá una marca inédita en la historia del torneo: será el futbolista con mayor distancia entre dos títulos, con 17 años entre las conquistas de 2009 y 2026.

La particularidad es que su participación en ambas campañas fue muy limitada. En la primera, cuando tenía apenas 19 años, disputó un solo minuto: ingresó a los 89 del partido de vuelta de los cuartos de final ante Defensor Sporting, en reemplazo de Leandro Benítez. No volvió a jugar en las semifinales frente a Nacional ni en la final contra Cruzeiro. En la actual edición, hasta el momento, sumó 77 minutos en la revancha de las semifinales ante Flamengo, en el Maracaná.

Entre aquellas dos experiencias con el Pincha, Rojo disputó la Libertadores con otros dos equipos argentinos. Con Boca jugó 13 partidos entre 2021 y 2025 y estuvo cerca de levantar el trofeo en 2023, pero no pudo disputar la final ante Fluminense por la expulsión que sufrió en la revancha de semifinales contra Palmeiras. En 2025 comenzó el torneo con el Xeneize y luego pasó a Racing, con el que llegó hasta las semifinales, donde quedó eliminado justamente ante Flamengo.

El récord que puede alcanzar tiene como referencia al brasileño Fabiano Eller, quien ganó la Libertadores en 1998 con Vasco da Gama y luego obtuvo dos títulos con Internacional de Porto Alegre, en 2006 y 2010. Entre su primera y su última consagración pasaron 12 años. Detrás aparecen, con 11 años de diferencia, Luis Cubilla, campeón con Peñarol en 1960 y 1961 y con Nacional en 1971; Ricardo Bochini, que ganó cuatro ediciones con Independiente entre 1973 y 1984; y Jonatan Maidana, campeón con Boca en 2007 y con River en 2015 y 2018.

Rojo no es el único futbolista de Estudiantes que puede volver a ganar la Copa después de varios años. Ramiro Funes Mori y Lucas Alario también fueron campeones con River en 2015 y, si el equipo platense vence a Palmeiras, repetirán la consagración 11 años después. Ambos tuvieron participaciones acotadas en la campaña actual, aunque sumaron minutos en distintos encuentros.

La final de Montevideo, entonces, para Rojo representa además la posibilidad de cerrar un círculo que comenzó cuando era un juvenil de las inferiores y apenas tuvo un minuto en la campaña de 2009. Si el Pincha se queda con la Copa, el defensor establecerá una marca de 17 años entre dos títulos de Libertadores, un registro que superará por cinco años el antecedente de Fabiano Eller.