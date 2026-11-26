Este viernes 27 de noviembre 2026, el Ministerio de Capital Humano cierra definitivamente el período de inscripción para la línea Becas Progresar Trabajo, un programa que otorga una asignación mensual de $35.000 a quienes cursan trayectos de formación profesional validados en todo el país.

De acuerdo con los lineamientos oficiales establecidos en el Anexo III de la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación, las normativas técnicas del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el esquema de liquidación administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la convocatoria, que había abierto el pasado 27 de abril, exige completar el formulario digital a través de la plataforma Mi Argentina, alcanzando a postulantes de todo el país.

Requisitos para anotarse a las Becas Progresar Trabajo 2026: topes de edad, ingresos y excepciones oficiales

Para que la solicitud sea aprobada durante la evaluación administrativa y socioeconómica, los aspirantes deben acreditar una serie de condiciones específicas fijadas por la cartera educativa:

Nacionalidad y residencia : ser argentino nativo o naturalizado, o bien ciudadano extranjero con al menos dos años de residencia legal comprobable en el país.

: ser argentino nativo o naturalizado, o bien ciudadano extranjero con al menos dos años de residencia legal comprobable en el país. Límite de edad general y ampliaciones vigentes : tener entre 18 y 24 años cumplidos al momento del cierre; sin embargo, el tope se extiende hasta los 35 años para quienes no posean un trabajo formal registrado y para titulares de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años a cargo, mientras que no rige límite máximo de edad para integrantes de pueblos originarios, personas con discapacidad, refugiadas, afrodescendientes o afroargentinas.

: tener entre 18 y 24 años cumplidos al momento del cierre; sin embargo, el tope se extiende hasta los 35 años para quienes no posean un trabajo formal registrado y para titulares de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años a cargo, mientras que no rige límite máximo de edad para integrantes de pueblos originarios, personas con discapacidad, refugiadas, afrodescendientes o afroargentinas. Tope de ingresos individuales : a diferencia de las demás líneas de Progresar , la evaluación toma en cuenta únicamente los ingresos personales del postulante —excluyendo los del grupo familiar—, los cuales no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($1.196.400), sin computar las pensiones no contributivas por discapacidad.

: a diferencia de las demás líneas de , la evaluación toma en cuenta únicamente los ingresos personales del postulante —excluyendo los del grupo familiar—, los cuales no pueden superar tres ($1.196.400), sin computar las pensiones no contributivas por discapacidad. Condición académica avalada: estar inscripto y cursando regularmente una capacitación de formación profesional certificada por el INET, cumpliendo con la asistencia y aprobación exigidas por cada institución.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar Trabajo en Mi Argentina antes del cierre de este viernes 27 de noviembre 2026

El trámite es completamente gratuito, no requiere gestores y debe realizarse de manera virtual antes de la medianoche de mañana siguiendo cuatro pasos simples: