Conforme al cronograma oficial establecido en la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y difundido por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), las empleadas domésticas en diciembre 2026 perciben los haberes devengados de noviembre junto con un nuevo ajuste del 1,6% aplicable sobre los jornales del último mes del año.

Para aquellas empleadas domésticas quienes cumplen un esquema testigo de 4 horas semanales en tareas generales con retiro, la combinación de las jornadas del mes y el medio aguinaldo proyecta un ingreso base superior a los $101.694, cifra que en Río Negro y Neuquén se incrementa de forma sustancial al computarse los adicionales territoriales obligatorios.

Cálculo detallado por 4 horas semanales para empleadas domésticas en diciembre 2026

De acuerdo con la Ley 26.844, todo vínculo laboral que no alcance las 24 horas semanales para un mismo contratante se liquida estrictamente bajo la cotización horaria de cada categoría.

Para el segmento quinta categoría con retiro, dedicada a limpieza, planchado y mantenimiento, el desglose operativo de diciembre 2026 responde a las siguientes variables:

Referencia horaria de cierre : mientras los haberes devengados en noviembre cotizan a $4.170,52 por hora, las jornadas efectivamente trabajadas durante diciembre 2026 incorporan la suba paritaria del 1,6%, llevando la hora base a $4.237,25.

: mientras los haberes devengados en noviembre cotizan a $4.170,52 por hora, las jornadas efectivamente trabajadas durante incorporan la suba paritaria del 1,6%, llevando la hora base a $4.237,25. Ingreso mensual por cuatro semanas (16 horas) : sobre el esquema de pago vigente, una semana de cuatro horas arroja $16.949 de base, totalizando $67.796 al completar un ciclo regular de cuatro semanas de prestación.

: sobre el esquema de pago vigente, una semana de cuatro horas arroja $16.949 de base, totalizando $67.796 al completar un ciclo regular de cuatro semanas de prestación. Segunda cuota del aguinaldo (SAC) : al tomarse el 50% de la mejor remuneración mensual devengada en el segundo semestre, corresponde adicionar $33.898 en concepto de medio aguinaldo.

: al tomarse el 50% de la mejor remuneración mensual devengada en el segundo semestre, corresponde adicionar $33.898 en concepto de medio aguinaldo. Total acumulado de bolsillo: sumando el ingreso mensual de las 16 horas trabajadas más la cuota del SAC, el desembolso mínimo alcanza los $101.694 antes de aplicar antigüedad o recargos geográficos.

Empleadas domésticas: la diferencia entre cobrar por hora o mensualizado al liquidar diciembre 2026

Desde una perspectiva técnica de gestión laboral, el último mes del año exhibe una diferencia marcada entre el personal mensualizado y quienes cobran por jornada trabajada:

Desfase de cobro entre modalidades: las trabajadoras mensualizadas (24 horas semanales o más) perciben durante los primeros cuatro días hábiles de diciembre 2026 el sueldo devengado de noviembre, mientras que las empleadas jornalizadas cobran al término de cada día o semana laboral ya con la escala actualizada de diciembre. Base de cálculo del SAC: dado que el aguinaldo toma la mayor remuneración devengada del semestre (julio a diciembre), el incremento del 1,6% de diciembre 2026 impacta directamente en la fórmula de cálculo, consolidando un monto superior tras haberse absorbido en noviembre el 100% del bono de agosto. Garantía de registración formal: estos pisos mínimos rigen de modo obligatorio para el personal inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), asegurando cobertura de obra social, aportes previsionales y seguro de ART.

Si bien la normativa indica que el 18 de diciembre 2026 es considerado como vencimiento general, la normativa especial de casas particulares estipula que el SAC del sector debe pagarse en la última jornada laboral que la trabajadora preste servicios en diciembre 2026.

Empleadas domésticas: escala salarial vigente y adicionales patagónicos en Río Negro y Neuquén

Para liquidar correctamente tanto las jornadas trabajadas como los sueldos mensuales de referencia en el recibo digital, los empleadores deben observar las siguientes escalas homologadas por categoría:

Personal para tareas generales: $4.170,52 por hora con retiro ($511.639,37 mensuales) y $4.447,11 sin retiro ($562.284,09 mensuales).

por hora con retiro ($511.639,37 mensuales) y sin retiro ($562.284,09 mensuales). Asistencia y cuidado de personas: $4.447,11 por hora con retiro ($562.284,09 mensuales) y $4.918,66 sin retiro ($619.810,80 mensuales).

por hora con retiro ($562.284,09 mensuales) y sin retiro ($619.810,80 mensuales). Caseros: $4.447,11 por hora y $562.284,09 mensuales (modalidad exclusivamente sin retiro).

por hora y mensuales (modalidad exclusivamente sin retiro). Personal para tareas específicas: $4.695,59 por hora con retiro ($574.828,75 mensuales) y $5.093,82 sin retiro ($633.158,89 mensuales).

por hora con retiro ($574.828,75 mensuales) y sin retiro ($633.158,89 mensuales). Supervisores: $4.923,44 por hora con retiro ($614.186,76 mensuales) y $5.339,08 sin retiro ($677.369,70 mensuales).

En las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, sobre estos importes básicos debe adicionarse de forma ineludible el 31% por zona desfavorable, más el 1% por cada año de antigüedad acumulado desde septiembre de 2020 y los recargos por horas extras (50% en días hábiles y 100% sábados después de las 13, domingos y feriados).