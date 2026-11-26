El foro de identidad gastronómica de Río Negro tuvo su segunda edición, esta vez en la zona andina. Con la impronta de tender puentes entre quienes producen la materia prima y quienes la llevan a los platos en restaurantes de todo el país, el encuentro contó con la participación de reconocidos cocineros y de una amplia variedad de productores locales.

La diversidad de producciones que hay en la provincia y la potencialidad del uso de estos productos en la gastronomía, fue uno de los temas convergentes del evento, además de las oportunidades de exportación e internacionalización de los productos rionegrinos.

«La producción primaria en Río Negro tiene más de 100 años de historia, con distintas ramas de productos. Toda esa producción a veces está desvinculada de nuestra propia gastronomía», explicó Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro y agregó: «tenemos que interconectar los productos del alto valle, de la costa y de la cordillera, con una mesa de trabajo en donde todos sepamos cuál es nuestra identidad productiva».

Agrupados en distintos paneles, emprendedores, cocineros, productores y referentes del sector gastronómico pusieron en valor la gastronomía de la provincia, buscando darle una identidad en común.

«Hoy en toda la cordillera estamos teniendo unos productos espectaculares del mundo funghi, como las melenas de león, trompetas de la muerte, portobellos», destacó Leonardo Perazzolli, chef intenacional, oriundo de Villa Regina y actualmente radicado en Las Grutas, y remarcó «particularmente el producto fresco del golfo San Matías», que utiliza para crear los platos que vende en su bistró y sushi bar.

«Todos los actores de la gastronomía rionegrina están integrados hoy acá, para tender puentes, mostrarse y llevarse herramientas para seguir trabajando en conjunto en toda la cadena productiva», señaló Betiana Gabilondo, subsecretaria de Promoción y Comercio Interior de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro.

Cocineros de todo el país conocieron los productos rionegrinos en un Foro en El Bolsón. Foto: Gentileza

«La gastronomía es el motor del desarrollo económico de un pueblo», agregó Gabilondo, que fue una de las impulsoras del evento, y explicó que «la matriz productiva rionegrina es muy amplia, por ser un territorio que va de la cordillera al mar, y por tener el río que es fuente de toda la producción».

Durante dos días, productores y cocineros pudieron intercambiar experiencias, para seguir moldeando la identidad gastronómica provincial y llevando más productos locales a los platos. Según Banacloy, la Comarca Andina fue elegida como destino para el evento por «una de las matrices productivas más identitarias de la provincia, donde conviven emprendedores muy pequeños con grandes productores». Proctores de vinagres, vinos, sidras hasta lúpulo y hortalizas, todos ellos se acercaron al foro para participar de las distintas instancias.

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, que participó de la apertura del evento, destacó: «tenemos la posibilidad de tener la producción al alcance de la mano», y remarcó el objetivo de «mostrar al país nuestra identidad: tenemos productos que nos distinguen como el enebro, la trufa, azafrán, el queso de oveja, la fruta fina y la mayor producción de lúpulo del país».

Queso «cordillerano», único en su tipo

Richard Salguero es uno de los productores que participó del Foro. «Cuando me preguntan qué tipo de queso hacemos, tengo que decir que hacemos quesos de la cordillera, porque son únicos en su tipo», explicó el productor, que desde hace ocho años trabaja con ovejas en su chacra, en El Bolsón, junto a su esposa Irene, con quien hacen los quesos «Mamaicunas».

Por año, logran unos 3500 litros de leche con los que producen quesos de oveja, un producto que calificó como «de nicho». En la Comarca Andina, comercializan los productos al consumidor final y con algunos establecimientos gastronómicos.

«Ya desde el comienzo es un producto distinto. Son quesos muy estacionales porque no hay una estandarización», señaló. En cada estación, cambia lo que comen las ovejas y eso transforma la calidad de la leche, contó el productor: «cada día es diferente, por eso hablamos de un queso muy vinculado con el territorio»

De la chacra al plato

La chacra Amarantus se extiende en ocho hectáreas sobre el camino de los Nogales. Con el cerro Piltriquitrón detrás de los invernaderos, más de 30 personas se dedican a cosechar, plantar, mover la tierra y arreglar la infraestructura.

Conrado Tognetti empezó con el proyecto hace más de diez años. «Hoy veo niños y niñas que han crecido comiendo verdura orgánica de la chacra. Es la base de la salud», consideró el fundador del proyecto. «Tenemos todo una parte de la producción destinada al sector gastronómico, donde entregamos la verdura lavada y preparada, lista para emplatar o para llevar a la olla», explicó Tognetti.

A 120 kilómetros, Lucas Mateu recibe las verduras de la chacra en la cocina del restaurante donde trabaja. Allí, las verduras de Amarantus se transforman en propuestas que acompañan platos y carnes elaboradas. «Trabajamos con estacionalidad, que nos permite tener un producto fresco en la mesa», contó Mateu, jefe de cocina de Wesley, ubicado en el oeste de Bariloche.

Se realizó el segundo foro de identidad gastronómica en El Bolsón. Desde la chacra Amarantus, venden sus verduras a restaurantes de toda la región. Foto: Gentileza.

«Como cocinero, el contacto con el productor, saber de dónde viene la materia prima, te cambia«, señaló Mateu y destacó «los pickles, la manzana, la pera y un descubrimiento del invierno en la chacra fue la chirivia». Durante el evento, ponderó la posibilidad de participar, escuchar nuevas propuestas e «integrar la diversidad de productos y de climas que tenemos en la provincia».