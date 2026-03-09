El Desafío Arrayanes tuvo su primera edición en Villa La Angostura.

El Desafío Arrayanes de trail running tuvo su primera en Villa La Angostura con dos distancias para los atletas en un paisaje inmejorable.

En total participaron casi 100 corredores entre la competencia de 12K y la de 22K. El circuito recorrió los senderos de la Península de Quetrihué en el Bosque de Arrayanes, con el Lago Nahuel Huapi de fondo.

En los 22K, se impuso Tobías Barucco de Bariloche con un tiempo de 1:31:25. Le sacó una gran ventaja al segundo, Alejandro René Vera, también de Bariloche. Completó el trazado en 1:38:18, más de 6 minutos después.

Completó el podio Jonathan Coque Colombo, de San Martín de los Andes, en 1:39:44. El local Luciano Domanchuk fue cuarto con un registro de 1:41:07. Entre las mujeres, la mejor fue Ruth Oñate Guerrero que terminó en 1:54:19 y además fue 7° en la general.

En la distancia de 12 kilómetros, ganó Benjamín Delia Gregory de San Martín de los Andes, con un tiempo de 49 minutos y 13 segundos. Lo escoltó, 6 minutos más atrás, Germán Torres de Villa de Mayo (55:18).

Tercero fue Germán Antoniuk de Catriel con una marca de 57:55. La local Silvana Vallejos fue la mejor entre las damas con un registro de 01:11:31 y un 10° puesto en la general.

Desde la organización, destacaron que «el circuito fue diseñado por corredores locales junto a un equipo especialista en Búsqueda y Rescate y Guardaparques, con un firme compromiso ambiental».