El desesperado mercado de Boca: caído lo de Cetré, ofrecieron a un ex River elogiado por Riquelme

Boca tiene tiempo hasta el próximo miércoles para cubrir el cupo por la lesión de Rodrigo Battaglia y, caído lo de Edwuin Cetré, busca otras opciones para el ataque. Se sabe que llueven ofrecimientos y en las últimas horas, apareció uno que sorprendió. Por su pasado reciente en River, pero también porque fue un 9 muy elogiado por Juan Román Riquelme.

Aunque la búsqueda está orientada a un extremo y las miradas apuntaron primero a Marino Hinestroza y después a Cetré, la racha de lesiones de los delanteros de área (Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel, que volvió el finde pasado), podría cambiar los planes. Y es ahí donde aparece en escena este nuevo candidato.

¿Llamó Riquelme o lo ofrecieron?

La noticia se filtró en varios frentes, por un lado, dicen que fue ofrecido y por el otro que el propio Riquelme se comunicó con él. ¿De quién se trata? De Adam Bareiro, el ex San Lorenzo, que pasó por River sin pena ni gloria y que está en Fortaleza, equipo que descendió en la temporada pasada. 21 partidos, con 7 goles y 2 asistencias es la estadística del delantero paraguayo, que mostró un buen nivel, pero no pudo evitar la pérdida de la categoría.

Bareiro en el Millo. No rindió y se fue a Qatar. (Archivo)

El elogio de Riquelme a Bareiro

“El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo. El fútbol para mí es eso también. Podés ser muy bueno, pero si no te gusta competir pasás a ser un jugador normal”, fue el elogio de Riquelme a Bareiro en marzo de 2024. Después, el punta pasó a River, no rindió y rápidamente se marchó al Al-Rayyan de Qatar (3 goles en 10 partidos), hasta recalar en Fortaleza a cambio de 1.8 millones de dólares.

“Compite todo el tiempo contra el que sea. Juega por Copa Argentina, compite y se pelea con el defensor del otro equipo. A los tres días juega contra Huracán y también compite. Me gustan los jugadores que hacen eso”, agregó el presidente hace menos de dos años. Si hoy piensa lo mismo, es una opción.