El detrás de la decisión de Nicolás Varrone y qué será de su futuro deportivo

El argentino trabaja para continuar su carrera deportiva en el mundo del Endurance, donde competía previamente a su desembarco en la F2.

Una decisión inesperada y sorpresiva. El anuncio de Nicolás Varrone fue un baldazo de agua fría para los fanáticos del deporte motor y la ilusión de poder ver en el corto plazo otro piloto argentino merodeando en la Fórmula 1.

El bonaerense de 25 años anunció que dejará de competir en Fórmula 2 tras desvincularse del equipo Van Amersfoort Racing, con el cual corrió hasta la pasada competencia de Madrid y desde el inicio de la temporada 2026.

“Hoy toca cerrar una etapa. Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing. No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”, explicó el argentino en su anuncio.

Si bien el Varrone no precisó en el comunicado, las razones podrían venir por la falta de rendimiento de su monoplaza. Desde el vamos se vio que Nico, que hacía seis años no competía en monoplazas, exprimió al máximo su máquina, dando más de lo que las prestaciones mecánicas permitían. Pero del otro lado no hubo respuesta…

La decisión no fue de un momento para otro. El argentino venía analizando la posibilidad de dar el portazo previo al parate de verano. Llegó la vuelta a Monza y la historia se repitió: Nico era competitivo en entrenamientos, pero desde la clasificación el auto se venía abajo.

Una semana después llegó Madring y terminó contra el muro en la clasificación, debió largar desde atrás en las dos carreras y no pudo anotar puntos. Allí se decretó el final, aunque buenos términos, con el Van Amersfoort Racing.

“Gracias muy especial a la familia Villagómez por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble en todo este trayecto”, recalcó Varrone, que este año se destacó liderando la carrera en Australia, sumando puntos en su segunda fecha en Miami y siendo sexto en Canadpa.

¿Qué será de su futuro?

Según trascendió en ESPN, Varrone correrá Petit Le Mans, la última fecha de IMSA anotada para el 3 de octubre, como parte de su programa de participación de las carreras Endurance de la categoría estadounidense como piloto de Corvette.

Asimismo, Nico intentará hacerse un lugar en Asian Le Mans Series (allí compitió Franco Colapinto en 2021), que este año correrá excepcionalmente en Europa por el conflicto en Medio Oriente.

Lejos de arreglar un inmediato posible regreso a la Fórmula 2 con otro equipo, el bonaerense y su grupo de managment ya trabajan para tener mejores opciones en 2027 y poder proyectarse de mejor forma ante los ojos de la Fórmula 1.