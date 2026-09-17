Polémica en la Sudamericana: la repudiable agresión de la mascota de Atlético Mineiro tras eliminar a Santos

La Copa Sudamericana 2026 regala partidos vibrantes y jornadas para el recuerdo, pero también episodios insólitos que cruzan la raya del folclore futbolero. Luego de una serie inolvidable de cuartos de final donde Atlético Mineiro eliminó por penales a Santos, las miradas no se las llevaron solo los héroes en la cancha, sino la repudiable conducta de la mascota local y también algunos jugadores en medio de las celebraciones.

Mientras el plantel conducido por Eduardo Domínguez festejaba el pase a semifinales junto a su gente, «El Galo» irrumpió en el campo de juego manejando un cuatriciclo que llevaba atada en la parte trasera a la mascota del rival, «Baleião» (mascota del Santos).

Lejos de quedar en una simple broma, el muñeco con la figura de la ballena fue arrastrado por todo el césped, agredido brutalmente y finalmente pateado hacia la tribuna ante la mirada de los futbolistas e hinchas.

Después de que Atlético Mineiro eliminara a Santos esta noche, el Galo, mascota del Atlético, arrastró al pez, símbolo del Santos, por el campo y efectivamente terminó siendo “cagado a trompadas” jajajajaja. pic.twitter.com/MLx5K58LdS — Barra Brava (@barrabrava_net) September 17, 2026

El episodio opacó lo que había sido un espectáculo deportivo dramático. Santos llegaba con la ventaja del 2-0 obtenido en la ida, pero el Galo reaccionó con contundencia al ponerse arriba por dos goles al inicio del encuentro. Pese al descuento de Lyanco en contra, Reiner marcó el 3-3 global antes del descanso.

En el complemento, Gabigol parecía liquidar la historia para el Peixe a 20 minutos del cierre, pero cuando el reloj marcaba tres minutos de adición, Tomás Cuello anotó un agónico tanto para forzar los penales, donde el Mineiro terminó sellando su clasificación.

Sin justificación para la agresión final, el equipo de Domínguez dejó en el camino al elenco de Neymar y ya piensa en lo que viene. Atlético Mineiro espera en semifinales por el ganador del cruce entre Montevideo City Torque y Cienciano, que definen este jueves la llave en Uruguay tras el 2-0 obtenido por los peruanos en la ida.