Thomas Tuchel reflexionó sobre la derrota de Inglaterra ante Argentina en el Mundial: «Es mi cicatriz»

El dolor de Tuchel por la eliminación de Inglaterra en manos de Argentina en el Mundial 2026.

Thomas Tuchel todavía tiene presente la eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026. A más de dos meses de aquella derrota por 2-1 en Atlanta, el entrenador alemán reconoció que aquella noche dejó una marca personal. «Es mi cicatriz», sostuvo.

“Es mi cicatriz. Es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella. Nadie está más dolido que yo”, expresó Tuchel en el documental Reflections, producido por la Federación Inglesa.

La derrota quedó vinculada a una de las decisiones más cuestionadas del entrenador durante aquel partido, el repliegue de Inglaterra después del gol de Anthony Gordon. El seleccionado inglés ganaba 1-0 y tenía la ventaja cuando Tuchel optó por reforzar la defensa para intentar sostener el resultado.

Argentina, sin embargo, comenzó a llevar el partido cada vez más cerca del arco defendido por Jordan Pickford y terminó dando vuelta el marcador con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

“Ahora podría torturarme indefinidamente y pensar: ‘Si hubiera hecho cambios diferentes, entonces habríamos ganado el partido’. Pero simplemente no lo sabes”, explicó Tuchel al recordar aquel momento.

El técnico alemán sostuvo que las modificaciones no respondieron únicamente a una intención de proteger la ventaja, sino también a la presión que Argentina ejerció durante ese tramo del encuentro. Según su lectura, la Selección Argentina arriesgó cada vez más y acumuló futbolistas ofensivos en busca del empate.

“El nivel de locura que Argentina puso, cambio tras cambio, un cambio ofensivo después del otro. Nunca habrían hecho esos cambios si no estuvieran 1-0 abajo. Era un 3-1-6”, señaló.

Tuchel también destacó la personalidad que mostró el equipo de Lionel Scaloni para asumir riesgos cuando estaba contra las cuerdas. “Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad y nuestra calidad individual. Argentina también tiene todo eso: hermandad, mentalidad. Para ellos significa muchísimo, especialmente contra Inglaterra”, sostuvo.

Para el entrenador, la acumulación de atacantes argentinos terminó modificando el desarrollo del encuentro y condicionó las decisiones que tomó desde el banco.

Aunque reconoció que podría haber elegido otro camino, Tuchel defendió sus modificaciones y asumió la responsabilidad por lo ocurrido. “Estoy a cargo y tomo estas decisiones. Nadie está más dolido que yo, nadie lo quería más”, remarcó.

El alemán también evitó afirmar que una postura más ofensiva habría garantizado otro resultado. Según explicó, Inglaterra podría haber perdido de todas formas, incluso con otros cambios o una estrategia diferente.