Salarios empleadas domésticas octubre 2026: cuánto costará la hora y el mes con el nuevo aumento

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social formalizó el sendero de remuneraciones mínimas obligatorias para las empleadas domésticas, con el último trimestre del año en proceso.

A través de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se estableció una actualización del 1,7% en los salarios para empleadas domésticas en octubre 2026, a la que se acopla la incorporación al básico del segundo tramo (50%) de la suma no remunerativa extraordinaria abonada en agosto.

En las provincias de Río Negro y Neuquén, estos valores constituyen los pisos de convenio sobre los cuales se liquidan inexcusablemente los adicionales de ley para el personal mensualizado y por hora.

Escala salarial: el valor de la hora y el haber mensual en los salarios para empleadas domésticas en octubre 2026

La grilla homologada fija importes de referencia, según las funciones y la modalidad contractual (con retiro o cama adentro). Para octubre 2026, los pisos legales para cada rubro quedan configurados del siguiente modo:

Personal para tareas generales (Limpieza) : la hora se ubica en $4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro. El salario mensualizado para jornada completa asciende a $498.582,06 y $548.429,23 respectivamente.

: la hora se ubica en $4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro. El salario mensualizado para jornada completa asciende a $498.582,06 y $548.429,23 respectivamente. Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores) : el valor por hora alcanza $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro, mientras que el salario mensual base se establece en $548.429,23 (con retiro) y $605.050,00 (sin retiro).

: el valor por hora alcanza $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro, mientras que el salario mensual base se establece en $548.429,23 (con retiro) y $605.050,00 (sin retiro). Caseros : la remuneración mensual mínima queda pautada en $548.429,23 y el pago por hora en $4.337,53.

: la remuneración mensual mínima queda pautada en $548.429,23 y el pago por hora en $4.337,53. Personal para tareas específicas : la hora con retiro cotiza a $4.580,80 ($560.776,33 por mes) y sin retiro a $4.973,38 ($618.187,89 por mes).

: la hora con retiro cotiza a $4.580,80 ($560.776,33 por mes) y sin retiro a $4.973,38 ($618.187,89 por mes). Supervisores: la categoría más alta se fija en $4.805,82 la hora con retiro ($599.514,52 mensuales) y $5.215,59 sin retiro ($661.702,46 mensuales).

A estos montos, ya se encuentra integrado el 50% de la suma no remunerativa acordada en agosto (que fue de $20.000 para jornadas de 16 horas semanales o más, $11.500 para tramos de 12 a 16 horas y $8.000 para menos de 12 horas).

Con este traspaso, el bono queda consolidado en un 75% dentro del básico remunerativo, restando únicamente un 25% para completar su plena integración en noviembre 2026.

Pautas de liquidación de jornada y adicionales obligatorios en Río Negro y Neuquén

De acuerdo con el régimen de la Ley 26.844, la liquidación por hora aplica únicamente a prestaciones inferiores a las 24 horas semanales para un mismo contratante.

Cuando la prestación semanal se sitúa entre 24 y 48 horas, corresponde calcular el salario proporcional tomando como base el importe mensual de convenio para 48 horas semanales.

En contrataciones donde se desempeñen tareas de más de una categoría (como tareas de limpieza y cuidado de niños de forma simultánea), debe liquidarse la tarifa de la categoría mejor remunerada.

En Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, los empleadores deben abonar obligatoriamente sobre estos mínimos el adicional por zona desfavorable del 31%.

Asimismo, rige el suplemento del 1% por cada año de antigüedad devengado a partir del 1° de septiembre 2020. Ambos rubros deben asentarse de forma separada en el recibo digital de sueldo, emitido en la plataforma de ARCA para resguardar la validez de la liquidación laboral.