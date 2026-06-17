El Dibu Martínez contó cómo fue su recuperación para llegar al Mundial: «Sufrí mucho»

La Selección Argentina goleó 3-0 a Argelia y comenzó con el pie derecho su defensa al título. La Albiceleste se quedó con la victoria luego de una actuación demencial de Lionel Messi, que se despachó con un triplete.

Quien tuvo poca actividad fue Emiliano Martínez. El Dibu fue el guardián del arco argentino en el debut en Kansas y tras el encuentro reveló cómo fue su recuperación luego de su fractura en el dedo anular: «Fue un preparativo totalmente diferente. No pude hacer mucho en campo«, destacó.

El Dibu tuvo un partido tranquilo en Kansas.

Luego, contó el arduo trabajo que realizó en las últimas dos semanas: «Con Martín Tocalli y el fisio era triple turno tratando de sacar la hinchazón del dedo, que la verdad era mucha. Le dejé a mi cuerpo tratar de curarse solo«, expresó.

Además, recalcó el sacrificio que significó recuperarse de este tipo de lesión: «Sufrí mucho estos días para bajar la inflamación. Me habrá vendado 75 veces«. Después, el arquero contó cuál fue la principal determinación para disputar la Copa del Mundo: «No me operé y fue la mejor decisión«. Para cerrar, el Dibu trató de calificar el nivel de Messi, al que describió como «extraterrestre».

El nacido en Mar del Plata se lesionó el pasado 20 de mayo en la final de la Europa League y tuvo una recuperación récord para llegar al debut. Cabe destacar que pudo volver a entrenarse con guantes hace algunas jornadas y se lo vio con dolores.

Tras el arco en cero contra Argelia, el Dibu sumó una valla invicta más con la camiseta del seleccionado nacional. Fue la número 42 en 60 presencias defendiendo los tres palos de la Argentina.