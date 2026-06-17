Qué necesita la Selección Argentina para clasificarse a 16avos frente a Austria

La Selección Argentina debutó con una sólida victoria por 3-0 sobre Argelia en el Mundial 2026 y se ubica puntero en el grupo J de la Copa del Mundo. Por el otro duelo de la zona, Austria derrotó 3-1 a Jordania y también tiene tres puntos.

A pesar de que los dos tienen la misma cantidad de puntos, la Albiceleste es líder ya tiene una diferencia de gol de +3, con respecto al +2 de los europeos. En la próxima fecha, la Scaloneta se verá las caras contra el «Das Team» en Dallas, en un encuentro que podría definir la clasificación a 16avos de final.

Austria debutó con un importante triunfo contra Jordania.

Con la victoria sobre Argelia, Argentina quedó encaminada a una clasificación a la segunda ronda de la cita mundialista. Cabe destacar que como este Mundial cuenta con la participación de 48 selecciones, 32 equipos avanzarán a 16avos de final: los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros de las 12 zonas.

Los posibles resultados vs. Austria

Si Argentina vence a Austria se clasificará y estará a un paso de quedarse con el grupo. Podría ser el 1° asegurado si Jordania no le gana a Argelia (se enfrentan el 23 de junio a las 00 hs).

Si hay empate, quedará a un paso del objetivo, ya que se mantendrá en la cima junto a Austria, pero deberá esperar el resultado del otro encuentro. De igual forma, con la suma de 4 puntos ya se metería al menos como uno de los mejores terceros.

Si pierde, deberá esperar hasta la última fecha ante Jordania para sellar su clasificación. En este caso, tendrá que derrotar al equipo debutante en Mundiales el 27 de junio para no pasar ningún sobresalto.

El fixture del grupo J

Fecha 1:

Argentina 3-0 Argelia

Austria 3-1 Jordania

Fecha 2:

Argentina – Austria (22 de junio, 14:00)

Jordania – Argelia (23 de junio, 00:00)

Fecha 3:

Jordania – Argentina (27 de junio, 23:00)

Argelia – Austria (27 de junio, 23:00)

*Todos los horarios corresponden a Argentina.