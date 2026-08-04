Plaza Huincul: más de un centenar de camiones varados esperan su paso hacia Chile

Más de un centenar de camiones de todo tipo de cargas está en Plaza Huincul, a la espera que se habilite el tránsito del paso fronterizo Pino Hachado y continuar rumbo a Chile. Desde el viernes pasado se dispuso el expredio del ferrocarril para que se instalen antes que les autoricen avanzar hacia Cutral Co, donde había más de 400 vehículos.

Los transportistas llegan a Huincul por la Ruta nacional 22 y la provincial N° 17 y son guiados hasta el lugar por el personal municipal.

La persistencia en las condiciones climáticas adversas que obligan a restringir la circulación por los pasos fronterizos -en este caso Pino Hachado- hace que los choferes de los camiones con todo tipo de cargas deban aguardar su turno para pasar.

En este escenario, el municipio huinculense informó que se sumó al dispositivo de asistencia y habilitó el llamado «Predio del Aniversario», en las tierras que pertenecieron al ferrocarril y donde se organizan los eventos para el cumpleaños de la ciudad para ofrecer el acompañamiento a los choferes.

Al lugar que se ubica a la altura del pasaje Velo y que queda paralelo a la Ruta 22, llegan los camioneros que son organizados por el personal de las dirección de Tránsito municipal y de Defensa Civil. Para quienes lo hacen por la ruta 17, a través de Añelo, son guiados por Azucena Maizani, en el barrio Central y acceden al sector.

El sábado no alcanzaban a ser veinte. Sin embargo, con el correr de los días hasta llegar a este martes, sumaron más de 100 los rodados. En el predio se instalaron los baños químicos y contenedores para que puedan arrojar los residuos. Toda la actividad está articulada con el resto de las instituciones, como el SIEN y bomberos voluntarios de Plaza Huincul que colaboran en materia de prevención.

Son un centenar los vehículos que aguardan en el expredio del ferrocarril, en Plaza Huincul (Foto: gentileza)

El puesto siguiente está en Cutral Co

Una vez que se habilita el tránsito por el paso internacional Pino Hachado y se recibe la autorización, a través de la Policía, los choferes que aguardan en Plaza Huincul se trasladan hasta Cutral Co, en general, en un promedio de 50 vehículos.

En Cutral Co, el límite para albergar los camiones es de 400 y el lunes por la noche se había superado esa cantidad. En este caso, se encuentran en la avenida Savio del parque industrial (al oeste de Cutral Co) y en doble fila, a la vera norte de la Ruta 22. Otro espacio utilizado es frente a le cerámica Cersinpat y hasta la estatua de la Mujer. La secretaría de Protección Civil colabora con la información para los choferes.

Se optó este lugar porque está cerca el Parque de la Ciudad, donde el municipio dispuso de la habilitación de los sanitarios con duchas, y se instaló el SIEN que a través del personal realiza los controles de las dolencias menores que puedan sufrir los transportistas.