Cinco días y alrededor de 30 testigos para el juicio por un brutal homicidio en Bariloche

El crimen de Gastón Latiff, quien murió apuñalado por Ismael Choque Vargas en la puerta de una despensa del barrio San Franbcisco IV una noche de febrero de 2025, llegará a juicio oral en la última semana de agosto, según las condiciones y pautas que fueron acordadas hoy en una audiencia preparatoria, de la que surgió el cronograma de audiencias por las que pasarán unos 30 testigos. La exposición de los alegatos quedaría para el viernes 28.

Choque Vargas es de nacionalidad boliviana y cumple prisión preventiva en el hospital zonal Ramón Carrillo. En un momento existió la posibilidad de que la causa terminara en un juicio por jurados, pero la fiscalía ejercida por Silvia Paolini y Bnetiana Cendón anticipó una pretensión de pena no mayor a los 12 años de prisión, con lo cual correspondía que la conducta de Choque Vargas sea evaluado por un tribunal de tres jueces.

Los abogados querellantes Marcela Fragala y Martín Govetto piensan solicitar una pena mayor, de 15 años (suficiente para conformar un jurado popular), pero el juez de revisión Marcelo Álvarez Melinger dijo que en esos casos corresponde priorizar la postura del ministerio público.

Según la versión de la defensa, el imputado reaccionó en el intento de evitar un robo contra el comerciante. En la noche del 10 de febrero del año pasado concurrió con su pareja a comprar y se encontró con el incidente en el que Latiff y otros acompañantes increpaban al propietario de la despensa. Sin dudarlo intervino con el supuesto fin de defender al hombre agredido , sacó un cuchillo y apuñaló seis veces a la víctima.

El abogado defensor espera defender la tesis de la emoción violenta para reducir la responsabilidad penal de Choque Vargas. Certificados mediante, el imputado permanece alojado desde hace más de un año en el hospital y no prosperaron los pedidos de la querella para que sea derivado al Penal III.

Policías, médicos y peritos aportarán su testimonio

El juicio se realizará entre el 24 y el 28 de agosto. En la agenda ya delimitada hoy con participación de la oficina judicial aparecen una veintena de testigos solicitados por la fiscalia, que ocuparán las tres primeras jornadas, y no menos de nueve testigos más propuestos por la defensa.

El tribunal estará compuesto por los jueces Martín Arroyo, Bernardo Campana y Sergio Pichetto. Entre los testigos hay varios policías, profesionales médicos, psicólogos, peritos y allegados del agresor y de la víctima.

El delito imputado es el de homicidio simple, cuya pena de prisión puede variar entre los 8 y los 25 años. En mayo pasado, cuando tocó definir si se debía realizar o no un juicio por jurados prevaleció la pena estimativa de 12 años como máximo propiciada por la fiscalía, y no la de mayor severidad que postuló la querella.

A la hora de resolver ese diferendo el juez Álvarez Melinger dijo que debía prevalecer lo sostenido por la fiscalía, que en su evaluación debe regirse por un “debe de objetividad” no exigido a la parte querellante. Consideró que en la evaluación previa las fiscales se inclinaron por pedir para Choque una pena “de media a baja” para el delito evaluado y la consideró “coherente con la ausencia de antecedentes”, que es un parámetro empleado habitualmente en esos casos por el Tribunal de Impugnación. Dijo que el monto de 12 años no podía estimarse entonces como una “pretensión caprichosa o artificialmente reducida”.