Condenaron a un hombre a un año y ocho meses de prisión por una tentativa de incendio en El Bolsón

En la única causa relacionada con la grave ola de incendios que padeció El Bolsón en el verano de 2025 que llegó a una sentencia condenatoria, el juez de juicio Gregor Joos le impuso ayer a Jorge Hermosilla la pena de un año y ocho meses de prisión efectiva.

Hubo otros procesos que no avanzaron del mismo modo. El que sí prosperó había ganado notoriedad a partir de un video que circuló en aquellos días, cuando la localidad andina vivía un estado de fuerte zozobra por los estragos que causaba el fuego. Las imágenes mostraron a una persona a caballo que le reprochaba al ahora condenado el inicio de una fogata en medio de un pinar, en plena zona urbana, y lo obligaba a apagarlo.

Hace casi dos meses Hermosilla ya fue condenado por incendio en grado de tentativa. En su momento pasó varios meses con prisión preventiva e incluso el gobernador Alberto Weretilneck lo señaló como presunto responsable de la crítica situación que vivía El Bolsón, con posteos en sus redes sociales.

En la audiencia de cesura prestaron declaración media docena de testigos, con aportes que las partes consideraban útiles para mensurar la pena. En su alegato final la fiscal Yamila Vera pidió para Hermosilla una pena de 2 años y 6 meses de prisión efectiva, debido a que tuvo otra condena, que data de hace diez años y quedó “agotada” en 2022. Dijo que ese monto era “proporcional con la gravedad del injusto”.

Atenuantes por el miedo y la ingesta alcohólica

El abogado defensor, Nelson Vigueras, dijo que la sanción penal “debe estar adecuada al grado de culpabilidad”, pidió la mínima pena prevista (un año y seis meses) y que se tengan en cuenta los principios de “reinserción social y de humanidad de las penas”. Anticipó también que impugnará la sentencia que declaró responsable a Hermosilla.

Vigueras dijo que el hombre era valorado en su barrio como mecánico de motos, que tenía un programa de radio muy escuchado y que padecía una discapacidad. Señaló que al momento del hecho investigado tenía intoxicación alcohólica, medida en 0,55 gramos de alcohol por litro siete horas después, cuando la norma es que se diluyen alrededor de 0,10 gramos por hora.

El defensor se apoyó en el informe de la perito forense Verónica Martínez, quien dijo que por elestado de ebriedady el miedo, que aparece incluso en el video “podría dirigir sus acciones con una importante disminución”. Para Vigueras, está claro entonces que no tenía “culpabilidad plena”, y señaló que ese atenuante es mayor para un delito “que quedó en tentativa”.

Luego de un paréntesis de pocos minutos el juez Joos reabrió la audiencia y comunicó su decisión de aplicarle a Hermosilla una pena de un año y ocho meses de prisión, apenas por encima de lo solicitado por la defensa. Dijo que “el hecho sin duda es muy grave: iniciar un incendio en zona urbana, boscosa, en momentos de zozobra y temor público”. Valoró que el propio acusado “puso en riesgo su propio cuerpo para apagarlo, y el video es elocuente”.

Al igual que el defensor, Joos consideró el informe de la perito según el cual Hermosilla “actuó con disminución importante de su capacidad de autodeterminación”. Habló del alcohol que había consumido y “del miedo, en función de ciertas amenazas”.