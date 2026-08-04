Plottier abre su Feria del Libro con actividades gratuitas y una programación para todas las edades
Del 5 al 8 de agosto, Plottier será sede de la 12ª Feria del Libro "Meu Quinn - Abelardo Palacios", un encuentro con entrada libre y gratuita que reunirá a escritores, artistas, editoriales y referentes culturales.
Plottier se convertirá desde este miércoles 5 y hasta el sábado 8 de agosto en el epicentro de la actividad cultural de la región con la realización de la 12ª Feria del Libro «Meu Quinn – Abelardo Palacios». Bajo el lema «Narrar mundos. Construir futuros», el encuentro ofrecerá una amplia agenda de presentaciones de libros, talleres, espectáculos, música en vivo y propuestas educativas con entrada libre y gratuita.
La Feria del Libro de Plottier abre sus puertas
Organizada por la Municipalidad de Plottier, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, la feria funcionará de 9 a 20 y contará con tres sedes principales: la Sala de Artes, la globa de stands —con 30 espacios editoriales y académicos— y la Biblioteca 30 de octubre, que albergará presentaciones de autores locales y actividades literarias.
La programación fue diseñada para recibir a instituciones educativas durante las mañanas y abrir sus puertas al público general durante toda la jornada. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el municipio, el Distrito X del Consejo Provincial de Educación, el Gobierno de Neuquén y las bibliotecas populares 15 de Junio, Carmen Mellado y 30 de Octubre.
Entre los invitados destacados sobresale Ricardo «Rocambole» Cohen, histórico creador de la identidad visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien el viernes 7 a las 18 brindará la charla «Arte, Diseño y Contracultura», seguida por un tributo musical de la banda Rock Maravilla. El sábado 8, a las 16, el investigador y ensayista Carlos Skliar ofrecerá la conferencia «Recomenzar la narración del mundo y de la educación», una de las actividades centrales del encuentro. El cronograma es el siguiente:
Miércoles 5 de agosto
- Apertura de la feria.
- Espectáculos de narración oral y talleres para escuelas.
- Hip hop, música en vivo y actividades lúdicas.
- Presentaciones de libros y charlas de autores regionales.
Jueves 6 de agosto
- Talleres pedagógicos y narración oral.
- Presentaciones de libros, poesía y mesas de debate.
- Ensamble Campus Creativo y cierre musical con Flor de Bolero.
Viernes 7 de agosto
- Talleres de ilustración y audiovisuales.
- Presentaciones de libros y actividades para jóvenes.
- 18:00: charla de Rocambole, «Arte, Diseño y Contracultura».
- 19:30: recital de Rock Maravilla, tributo a Los Redondos.
Sábado 8 de agosto
- Recital de poesía y actividades literarias.
- 14:00: obra «A Orillas del Viento».
- 16:00: conferencia de Carlos Skliar.
- Cierre con espectáculos musicales y la presentación de la banda PV AUKA.
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