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Sociedad

Plottier abre su Feria del Libro con actividades gratuitas y una programación para todas las edades

Del 5 al 8 de agosto, Plottier será sede de la 12ª Feria del Libro "Meu Quinn - Abelardo Palacios", un encuentro con entrada libre y gratuita que reunirá a escritores, artistas, editoriales y referentes culturales.

Redacción

Por Redacción

Plottier pone en marcha una nueva edición de su Feria del Libro.

Plottier pone en marcha una nueva edición de su Feria del Libro.

Plottier se convertirá desde este miércoles 5 y hasta el sábado 8 de agosto en el epicentro de la actividad cultural de la región con la realización de la 12ª Feria del Libro «Meu Quinn – Abelardo Palacios». Bajo el lema «Narrar mundos. Construir futuros», el encuentro ofrecerá una amplia agenda de presentaciones de libros, talleres, espectáculos, música en vivo y propuestas educativas con entrada libre y gratuita.

La Feria del Libro de Plottier abre sus puertas

Organizada por la Municipalidad de Plottier, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, la feria funcionará de 9 a 20 y contará con tres sedes principales: la Sala de Artes, la globa de stands —con 30 espacios editoriales y académicos— y la Biblioteca 30 de octubre, que albergará presentaciones de autores locales y actividades literarias.

La programación fue diseñada para recibir a instituciones educativas durante las mañanas y abrir sus puertas al público general durante toda la jornada. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el municipio, el Distrito X del Consejo Provincial de Educación, el Gobierno de Neuquén y las bibliotecas populares 15 de Junio, Carmen Mellado y 30 de Octubre.

Entre los invitados destacados sobresale Ricardo «Rocambole» Cohen, histórico creador de la identidad visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien el viernes 7 a las 18 brindará la charla «Arte, Diseño y Contracultura», seguida por un tributo musical de la banda Rock Maravilla. El sábado 8, a las 16, el investigador y ensayista Carlos Skliar ofrecerá la conferencia «Recomenzar la narración del mundo y de la educación», una de las actividades centrales del encuentro. El cronograma es el siguiente:

Miércoles 5 de agosto

  • Apertura de la feria.
  • Espectáculos de narración oral y talleres para escuelas.
  • Hip hop, música en vivo y actividades lúdicas.
  • Presentaciones de libros y charlas de autores regionales.

Jueves 6 de agosto

  • Talleres pedagógicos y narración oral.
  • Presentaciones de libros, poesía y mesas de debate.
  • Ensamble Campus Creativo y cierre musical con Flor de Bolero.

Viernes 7 de agosto

  • Talleres de ilustración y audiovisuales.
  • Presentaciones de libros y actividades para jóvenes.
  • 18:00: charla de Rocambole, «Arte, Diseño y Contracultura».
  • 19:30: recital de Rock Maravilla, tributo a Los Redondos.

Sábado 8 de agosto

  • Recital de poesía y actividades literarias.
  • 14:00: obra «A Orillas del Viento».
  • 16:00: conferencia de Carlos Skliar.
  • Cierre con espectáculos musicales y la presentación de la banda PV AUKA.


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Plottier se convertirá desde este miércoles 5 y hasta el sábado 8 de agosto en el epicentro de la actividad cultural de la región con la realización de la 12ª Feria del Libro "Meu Quinn - Abelardo Palacios". Bajo el lema "Narrar mundos. Construir futuros", el encuentro ofrecerá una amplia agenda de presentaciones de libros, talleres, espectáculos, música en vivo y propuestas educativas con entrada libre y gratuita.

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