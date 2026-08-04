Plottier abre su Feria del Libro con actividades gratuitas y una programación para todas las edades

Plottier se convertirá desde este miércoles 5 y hasta el sábado 8 de agosto en el epicentro de la actividad cultural de la región con la realización de la 12ª Feria del Libro «Meu Quinn – Abelardo Palacios». Bajo el lema «Narrar mundos. Construir futuros», el encuentro ofrecerá una amplia agenda de presentaciones de libros, talleres, espectáculos, música en vivo y propuestas educativas con entrada libre y gratuita.

La Feria del Libro de Plottier abre sus puertas

Organizada por la Municipalidad de Plottier, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, la feria funcionará de 9 a 20 y contará con tres sedes principales: la Sala de Artes, la globa de stands —con 30 espacios editoriales y académicos— y la Biblioteca 30 de octubre, que albergará presentaciones de autores locales y actividades literarias.

La programación fue diseñada para recibir a instituciones educativas durante las mañanas y abrir sus puertas al público general durante toda la jornada. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el municipio, el Distrito X del Consejo Provincial de Educación, el Gobierno de Neuquén y las bibliotecas populares 15 de Junio, Carmen Mellado y 30 de Octubre.

Entre los invitados destacados sobresale Ricardo «Rocambole» Cohen, histórico creador de la identidad visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien el viernes 7 a las 18 brindará la charla «Arte, Diseño y Contracultura», seguida por un tributo musical de la banda Rock Maravilla. El sábado 8, a las 16, el investigador y ensayista Carlos Skliar ofrecerá la conferencia «Recomenzar la narración del mundo y de la educación», una de las actividades centrales del encuentro. El cronograma es el siguiente:

Miércoles 5 de agosto

Apertura de la feria.

Espectáculos de narración oral y talleres para escuelas.

Hip hop, música en vivo y actividades lúdicas.

Presentaciones de libros y charlas de autores regionales.

Jueves 6 de agosto

Talleres pedagógicos y narración oral.

Presentaciones de libros, poesía y mesas de debate.

Ensamble Campus Creativo y cierre musical con Flor de Bolero.

Viernes 7 de agosto

Talleres de ilustración y audiovisuales.

Presentaciones de libros y actividades para jóvenes.

18:00: charla de Rocambole, «Arte, Diseño y Contracultura» .

. 19:30: recital de Rock Maravilla, tributo a Los Redondos.

Sábado 8 de agosto