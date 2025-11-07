El director de Alpine respladó a Colapinto: «Lo elegimos por su talento»

Franco Colapinto se llevó los flashes en el Media Day del jueves y hoy fue confirmado como piloto titular de Alpine para 2026. El argentino acompañará a Pierre Gasly desde la pretemporada, lo que le permitirá testear su auto antes de que comience el Campeonato Mundial.

«Elegimos a Colapinto por su talento», comentó Steve Nielsen, el Director General del equipo francés, en una entrevista con Sky Sports F1. Además, comparó su rendimiento con el de Gasly e hizo un repaso de su primera temporada en el equipo.

«Tuvimos la suerte de contar con Pierre como una especie de referencia, un piloto ya establecido, y, gradualmente, Franco pudo mejorar su rendimiento y enfrentarlo, en un auto que no es tan competitivo como nos gustaría«, señaló Nielsen, y se animó a decir que Colapinto, por momentos, fue mejor que Gasly: «Se volvió comparable con Pierre, incluso más rápido que él en algunas ocasiones, y así, en última instancia, eso fue lo que lo llevó al asiento».

Además, fue consultado sobre si la decisión de mantenerlo también se explicaba desde lo financiero, y respondió: «No se pueden ignorar los aspectos financieros. Por supuesto que influyen, pero lo elegimos por su talento. El hecho de que aporte un lado financiero es un feliz accidente».