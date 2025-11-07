Franco Colapinto finalizó 16° en la única práctica libre del Gran Premio de Brasil

Luego de la confirmación oficial de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine, el argentino regresó a las pistas tras casi dos semanas de inactividad. Esta mañana se realizó la primera y única sesión de entrenamiento libres en el Gran Premio de Brasil.

La actividad en pista comenzó accidentada. Yuki Tsunoda, quien fue uno de los primeros en salir de boxes, pisó el piano después de una curva, se despistó y chocó contra uno de los muros. Afortunadamente para el japonés, el auto no sufrió mayores complicaciones y pudo continuar.

Colapinto arrancó la sesión con neumáticos duros. El argentino realizó dos intentos con este compuesto, donde su mejor registro fue de 1.12.465, que lo ubicó en la 17° posición. Luego, desde Alpine optaron por pasar a medios, donde lógicamente mejoró su tiempo.

El piloto de Alpine obtuvo su mejor vuelta en su último intento en pista: 1:11.160, que lo dejó en la 16° posición de la P1. Lamentablemente, quedó lejos de su compañero. Pierre Gasly quedó 7° y fue casi medio segundo más rápido que Colapinto.

Una P1 con resultados extraños

En la única práctica libre del Gran Premio de Brasil, se dieron algunos resultados y actuaciones impensadas. Max Verstappen, 3° en el campeonato de pilotos y con chances de título, terminó la sesión en la 17° posición. El cuatro veces campeón del mundo no tuvo mucha acción en pista y también tuvo mala suerte: en uno de los pocos giros que realizó, se encontró con tráfico y decidió abortar la vuelta.

Quienes también terminaron por debajo del argentino fueron los dos Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminarón 18° y 19° respectivamente y no pudieron demostrar el potencial del auto en la única práctica libre del fin de semana. Lando Norris se quedó con el 1° puesto.

Franco Colapinto regresa a la pista

Tras tener una correcta actuación en la sesión de entrenamientos libres, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera sprint. Desde las 15:30, el argentino volverá a tener acción en el circuito de Interlagos.

Esta sesión es diferente a la tradicional clasificación de los sábados. La SQ1 consta de 12 minutos. Los mejores 15 pilotos acceden a la SQ2, que está compuesta por 10 minutos. Los 10 mejores tiempos accederán a la última etapa, donde se definirá la pole position en solo 8 minutos.

Será la quinta carrera sprint de la temporada 2025, la anteúltima del año ya que en Qatar también se correrá esta «mini carrera», que otorga puntos a los ocho mejores pilotos.

El cronograma del Gran Premio de Brasil

Viernes 7 de noviembre:

Qualy Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre:

Carrera Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre: