La fiscal del caso Loan sostuvo que el botín hallado fue plantado y apuntó contra Laudelina Peña

La fiscal Tamara Pourcel sostuvo este jueves que la principal hipótesis de la acusación es que el botín de fútbol atribuido a Loan Peña fue plantado para desviar la investigación sobre la desaparición del niño y señaló a Laudelina Peña como presunta responsable de esa maniobra, durante una nueva audiencia del juicio que se desarrolla en Corrientes.

La fiscal afirmó que el botín de Loan fue plantado y apuntó contra Laudelina

«Es muy posible que hayan plantado el botín de Loan, y nuestra teoría es que lo hizo Laudelina», afirmó la representante del Ministerio Público al término de la cuarta jornada del debate oral, que busca esclarecer lo ocurrido con el menor desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Las declaraciones de Pourcel coincidieron con el testimonio de Catalina, madre de Laudelina y abuela de Loan, quien fue la anfitriona del almuerzo familiar realizado el día de la desaparición. La fiscal explicó que, debido a la avanzada edad y los problemas de audición de la testigo, se optó por permitirle relatar los hechos con mayor libertad.

Durante su declaración en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, Catalina aseguró que tres hombres le indicaron a su hija que debía sostener la versión de un accidente. «Vinieron tres hombres a decirle que tenía que decir que era un accidente, pero para mí era mentira», afirmó. También aclaró que no fue ella quien organizó la reunión familiar, sino Laudelina junto a su esposo, Bernardino Antonio Benítez.

En la misma audiencia declaró Camila Núñez, esposa de un primo de Loan, quien rechazó la hipótesis del siniestro vial y recordó que su hija le dijo que «Loan quería volver con su papá». Además, denunció haber recibido presiones de tres hombres vestidos de civil para que incriminara a una persona a cambio de protección, motivo por el cual presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de Goya.

Por su parte, Macarena Peña, hija de Laudelina, declaró que el abogado José Codazzi le indicó a su madre que sostuviera la versión del accidente y aseguró que incluso le entregó dinero. También confirmó que fue ella quien encontró el botín al día siguiente de la desaparición y que su madre lo fotografió y difundió en redes sociales. Según relató, el comisario Walter Maciel estaba presente en el lugar y Laudelina reconoció el calzado porque ella misma se lo había regalado a Loan.

Al finalizar la audiencia, Pourcel advirtió que el juicio avanza con numerosas demoras y estimó que, de mantenerse el ritmo actual, el proceso podría extenderse al menos hasta diciembre.

Con información de NA