El Gobierno avanza con las negociaciones para suspender las PASO: la alternativa que ofreció a las provincias

Tras superar el impacto político de la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el gobierno de Javier Milei se rearma y fijó una nueva prioridad legislativa: la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, anunciada por el propio Presidente ante legisladores, es impulsada ahora por el flamante jefe de ministros, Diego Santilli, quien encabeza las negociaciones con los bloques aliados y los mandatarios provinciales.

El oficialismo propone suspender las primarias a nivel nacional —no eliminarlas definitivamente— a cambio de habilitar un sistema de listas colectoras, el cual sería instrumentado dentro del nuevo esquema de la Boleta Única de Papel.

El mecanismo de negociación liderado por Santilli incluye una oferta concreta para lograr el apoyo de los gobernadores. Si bien desde La Libertad Avanza aclaran que no se trata de la clásica colectora ni de una nueva versión de la Ley de Lemas, el objetivo práctico de la maniobra es el mismo: permitirle a Milei sumar sufragios para su reelección sin la necesidad de sellar alianzas formales con partidos como el PRO o la Unión Cívica Radical (UCR).

A su vez, los gobernadores tendrían la ventaja de «enganchar» sus listas locales debajo de la boleta presidencial libertaria, garantizándose la tracción de votos de un candidato de peso nacional.

Según fuentes de la UCR con diálogo con los mandatarios provinciales citadas por Infobae, las negociaciones contemplan incluso que el oficialismo presente candidatos de «baja intensidad» en los territorios gobernados por aliados, facilitando así la reelección local a cambio del respaldo al proyecto presidencial del Ejecutivo.

Más allá de que el discurso oficial justificará la suspensión de las primarias bajo el argumento del ahorro fiscal y la necesidad de evitar la saturación de la ciudadanía, el trasfondo de la medida apunta directamente a complicar el armado electoral de la oposición.

Sin las PASO, fuerzas fragmentadas como el peronismo —atravesado por fuertes tensiones internas— perderían su principal herramienta institucional para dirimir diferencias y lograr listas de unidad competitivas.

Dudas sobre la Boleta Única y el rol clave de la UCR

Pese al avance de las negociaciones, en el arco opositor advierten que la propuesta es aún «un globo de ensayo». Los legisladores señalan que el Ejecutivo no ha definido cuántas colectoras se habilitarían ni cómo quedaría diagramado el diseño definitivo de la Boleta Única con este esquema múltiple.

En este escenario legislativo, la postura del radicalismo será determinante. La reforma política requiere de una mayoría absoluta en el Senado (37 votos), lo que vuelve indispensables a las diez bancas de la UCR.

«Si el acuerdo no contiene a la UCR, no se va a poder aprobar en el Senado», reconocen desde las filas libertarias. Dentro del partido centenario, algunos sectores alertan que un pacto de este tipo solo tendría sentido si la Convención Nacional avala acompañar a Milei como candidato. «¿Qué pasa si en seis meses Milei pierde apoyo social?», analizaban internamente, advirtiendo que la postura no puede ser resuelta solo por cuatro gobernadores.

Las críticas por los cambios en las reglas de juego también resuenan en otros espacios aliados. Maximiliano Ferraro, referente de la Coalición Cívica, lanzó una advertencia pública: «Quiero hacer un llamado de atención y apelar a varios gobernadores: cuidado con eliminar una herramienta que puede contribuir a ordenar el sistema político y garantizar una competencia más abierta«.

Por lo pronto, el debate no registrará avances significativos en el corto plazo. Con el inminente inicio del receso invernal en el Congreso Nacional, se espera que la discusión por el futuro del sistema electoral llegue a los recintos recién durante el mes de agosto.