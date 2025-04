El dramático momento que vivió la tenista Julia Riera: su rival se descompensó y se retiró en silla de ruedas

Francesca Jones, número 129 del mundo, protagonizó un dramático momento en la primera ronda del WTA 250 de Bogotá, cuando enfrentaba a la argentina Julia Riera. En pleno partido, cuando el marcador favorecía a Riera por 6-2, 5-7 y 5-3, la británica de 24 años se desplomó en la cancha y generó preocupación.

El encuentro se suspendió cuando el marcador frente a la argentina se encontraba 6-2, 5-7 y 5-3 a favor de la sudamericana. Jones, de 24 años, se preparaba para sacar en el último set cuando mostró señales de desorientación y, tras realizar varios pasos en falso, cayó al suelo. El equipo médico ingresó de inmediato a la pista ubicada en el Club Los Lagartos y, luego de ser atendida, la británica fue retirada en silla de ruedas, visiblemente afectada.

Luego del episodio, la organización del torneo confirmó el abandono de la jugadora mediante un comunicado: “Debido a un problema físico, Francesca Jones se ha retirado de su partido contra Julia Riera con marcador de 6-2, 5-7, 5-3 a favor de la argentina. Deseamos una pronta recuperación a la tenista británica”, citó el breve reporte sobre la salud de la oriunda de Gran Bretaña.

Uno de los aspectos que se destacó luego del incidente que sufrió Jones fue la actitud que tomó su rival. Rápidamente, Riera cruzó la red y se acercó a la británica para ver cómo se encontraba tras su colapso. Es más, se quedó junto a ella y los médicos y, cuando llegó la silla de ruedas, fue una de las que la tomó del cuerpo para sentarla.

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏 pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep