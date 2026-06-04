Las estrellas que llegan entre algodones al Mundial 2026

A falta de tan solo 7 días para el inicio del Mundial, varias estrellas llegan «tocadas» a la cita mundialista. Es decir, no llegarán al 100% desde lo físico y algunos hasta podrían perderse el debut de su Selección.

La lista comienza con Lionel Messi. En su último partido con Inter Miami, la Pulga encendió las alarmas tras retirarse con una molestia muscular. Luego se supo que era una sobrecarga y por eso se entrena diferenciado en la Selección Argentina.

Los planes de Lionel Scaloni es que pueda sumar minutos en el segundo amistoso frente a Islandia, el próximo 9 de junio. Según su condición, allí será evaluado para ver si está en condiciones de estar en el debut frente a Argelia.

El segundo caso es el de Neymar. Luego de una gran incógnita internacional, el crack brasileño se metió en la lista de 26 convocados de Brasil, pero más tarde se conoció que está lesionado. El futbolista del Santos no viene entrenando con sus compañeros y señalan que no llegará al debut de la Verdeamarela frente a Marruecos.

Una situación similar vive Lamine Yamal. La estrella de la selección española no juega desde el 22 de abril por una lesión en el tendón de la corva pero su recuperación va mejor de lo planeado. Luis De La Fuente, DT de España, aseguró que hay grandes chances de que pueda estar en la primera fecha, cuando la Roja enfrente el 15 de junio a Cabo Verde.

Por último, Ousmane Dembele no terminó bien fisicamente la final de Champions con el PSG y arrastra una fatiga importante. De todas formas, el actual Balón de Oro no corre riesgo alguno para la tranquilidad de Didier Deschamps.