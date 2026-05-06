Gasly lidera el campeonato de destructores en la F1: la millonaria cifra que gastó Alpine en la temporada

El Gran Premio de Miami dejó sensaciones encontradas para Alpine. En lo deportivo, el balance fue positivo: Pierre Gasly sumó un punto en la Sprint y Franco Colapinto aportó seis unidades tras finalizar séptimo en la carrera principal. Sin embargo, el impacto económico contó otra historia.

En la sexta vuelta del domingo, un toque de Liam Lawson en la curva 17 provocó un violento accidente que tuvo como principal afectado a Gasly. El francés perdió el control de su monoplaza, que terminó volcado y montado sobre las defensas.

¡TREMENDO VUELCO DE GASLY! Liam Lawson tocó de atrás al piloto francés de Alpine, que terminó volcando y quedó out de la carrera.



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Afortunadamente, el piloto salió ileso gracias a los sistemas de seguridad, aunque no ocultó su preocupación por lo ocurrido: «Fue el peor accidente que sufrí en la Fórmula 1, pero por suerte estoy bien», declaró tras la carrera.

El choque no solo generó alarma, sino que también implicó un fuerte golpe para las finanzas del equipo. Según estimaciones basadas en los costos de reparación de los monoplazas, el incidente representó un gasto cercano a los 960.000 dólares, el más elevado en lo que va del año.

Con esa cifra, Gasly pasó a liderar el llamado «campeonato de destructores» de la Fórmula 1, una tabla no oficial que contabiliza los daños económicos por accidentes. El francés acumula alrededor de 1.100.000 dólares en la temporada, ya que también había protagonizado un incidente en el Gran Premio de Australia.

Por su parte, Colapinto se ubica en el 11° lugar de este ranking, con un total estimado de 260.000 dólares en daños, de los cuales 200.000 corresponden a su accidente en China tras un toque de Esteban Ocon.

El momento del choque de Ocon a Colapinto en el GP de China 🏁. "Le pido disculpas a Franco. Asumo toda la responsabilidad. Me alegro de que haya conseguido sumar, ya que hizo una gran carrera".pic.twitter.com/8ZCtkRE42K — VSports Team (@VSportsTM) March 15, 2026

En la tabla por equipos, Alpine aparece en el segundo puesto, solo por detrás de Red Bull, que lidera con más de 1.5 millones de dólares en reparaciones tras varios incidentes, incluidos los protagonizados por Isaac Hadkar durante la pretemporada y en Miami.

Más allá de los números, Alpine muestra una clara evolución en el inicio de la temporada y empieza a consolidarse como referente del segundo pelotón, con un rendimiento competitivo que le permite pelear de manera regular por los puntos.