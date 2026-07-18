El emotivo mensaje de Mbappé a horas del «último baile» de Deschamps con Francia

El técnico fue artífice de la era más exitosa en la historia del fútbol francés.

El partido por el tercer puesto del Mundial de Fútbol 2026 tendrá un condimento especial para la Selección de Francia. El duelo ante Inglaterra, desde las 18 en el Hard Rock de Miami, será el último partido de Didier Deschamps como técnico de Les Blues.

Más de una década al mando del combinado galo (asumió en 2018), 186 partidos, 122 victorias, 2 finales mundialistas (2018 y 2022), un título en Copas del Mundo (2018), otro en la UEFA Nations League (2020/21) y algo que, según Kylian Mbappé, está por encima: el gran legado que el técnico le deja al fútbol francés.

El delantero francés publicó un sentido mensaje en sus redes sociales en la previa del encuentro, como mensaje de despedida al técnico que lo transformó en figura mundial cuando aún era una joven promesa del fútbol.

Le dernier entraînement en Bleu de Didier Deschamps ! 👀 pic.twitter.com/OdJ6038QJG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 18, 2026

El mensaje de Mbappé

Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Habríamos debido ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado.

Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello…

Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años.

Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos.

Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros.

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

En la víspera, Deschamps, también campeón del mundo con Francia como jugador en 1998, habló en conferencia y se refirió al último partido que lo tendrá en el banco de suplentes como DT francés, además de opinar sobre la final del mundo entre Argentina y España.

«No estamos por jugar el partido que preferiríamos, el que más esperábamos, pero tenemos un partido por delante y un deber que cumplir. El equipo de Francia me va a hacer falta», expresó el técnico galo, en relación a la derrota ante los españoles en semifinales.

Y agregó: «Ellos (España) fueron mejores y merecen estar en la final. Argentina también. Batieron a todos sus adversarios», afirmó Deschamps al analizar el desenlace de la Copa del Mundo.