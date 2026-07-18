Últimos días para el reempadronamiento de empresas en Neuquén

Las empresas que desarrollan actividades en la provincia de Neuquén tienen plazo hasta el 31 de julio para completar el reempadronamiento en el Registro Informático de Empleadores (RIdE), un trámite obligatorio que permite actualizar la información de personas humanas y jurídicas, según lo establecido por la Ley Provincial 3468 y la Resolución 9/2026.

De acuerdo con datos del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, unas mil empresas ya lo realizaron y se gestiona de manera completamente digital.

Las autoridades recordaron que el plazo no será prorrogado y que quienes no cumplan con la obligación quedarán registrados como no empadronados, con la posibilidad de recibir las sanciones previstas por la normativa.

El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, explicó que el reempadronamiento busca mantener actualizado el registro de empleadores que operan en la provincia. “Es una obligación establecida por la ley y una herramienta fundamental para contar con un registro actualizado de las empresas que desarrollan actividades en Neuquén”, indicó. Además, instó a quienes aún no realizaron el trámite a completarlo antes del vencimiento.

Castillo también destacó que el nivel de adhesión alcanzado hasta el momento refleja el avance del proceso. Según señaló, el objetivo es que todas las empresas regularicen su situación dentro del plazo previsto para contar con un registro actualizado y facilitar la gestión de la información laboral en la provincia.

El reempadronamiento en el RIdE es un requisito para operar en Neuquén y también para contratar o participar en procedimientos con organismos del Estado provincial. La información sobre la documentación requerida y el acceso al trámite está disponible en el sitio web del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.