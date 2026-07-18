Final del Mundial 2026: cómo será el operativo de seguridad en Roca y qué calles estarán cortadas

Por la final del Mundial habrá un operativo especial en el centro de Roca este domingo. El Municipio dispondrá cortes de calles, asistencia sanitaria y un esquema de seguridad con distintos organismos para prevenir incidentes durante una posible concentración de personas pos partido.

El municipio indicó que la organización fue coordinada por Defensa Civil junto con la Policía de Río Negro, Siarme, Bomberos Voluntarios, el Hospital Francisco López Lima y la Dirección de Tránsito. El objetivo, señalaron, es resguardar a quienes se acerquen al centro una vez que finalice el partido.

Cortes de calles en Roca por la final del Mundial y cambios para el tránsito

Como parte del dispositivo, se conformará un anillo de circulación peatonal entre las calles Isidro Lobo, Maipú, Villegas e Italia. En ese cuadrante estará interrumpido el tránsito. La medida busca reducir la interacción entre peatones y vehículos en la zona de mayor concentración.

Desde la organización solicitaron a los conductores respetar las vallas y seguir las indicaciones de los inspectores de tránsito, ya que los desvíos estarán vigentes mientras se desarrolle el operativo dispuesto para la jornada.

Foto: Juan Thomes.

El esquema también contempla la presencia de una ambulancia con personal de Siarme, que permanecerá frente a la Comisaría Tercera para responder ante eventuales emergencias médicas que puedan registrarse durante el encuentro.

A su vez, el Hospital Francisco López Lima reforzará las guardias para atender tanto la demanda habitual de la ciudad como las situaciones que puedan surgir durante los festejos relacionados con la final.

Las autoridades recomendaron a quienes concurran al centro respetar los cortes y seguir las indicaciones del personal afectado al operativo para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.