Argentina vs España: Bariloche transmitirá la final del Mundial 2026 en el Centro Cívico y habrá cortes de calles

El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva

Comienza la cuenta regresiva para vivir la final del Mundial 2026. Este domingo la Selección Argentina se enfrentará a España y el país se detendrá para ver el partido que promete ser intenso. Para que todos tengan la oportunidad de hinchar a la Scaloneta, Bariloche informó que ubicará una pantalla gigante en el Centro Cívico.

Durante las horas de transmisión, incluso antes, cerrarán el tránsito para evitar inconvenientes y además, habilitarán un corredor de emergencia y sanitario.

Transmisión de la final del Mundial 2026 en el Centro Cívico

Según la información brindada por la Municipalidad, la transmisión iniciará a las 14 con la previa del partido que inicia a las 16. Por esta razón, el Centro Cívico permanecerá cerrado al tránsito a partir de las 10.

En el sitio habrá una pantalla gigante y desde temprano, se trabajará en el armado y acondicionamiento del lugar para recibir a las familias.

«La propuesta mantiene el espíritu de las jornadas anteriores: una convocatoria abierta, gratuita y pensada para compartir de manera sana y responsable. Se recomienda concurrir con abrigo, banderas, camisetas, mate y todas las ganas de alentar a la celeste y blanca», indicaron.

También informaron que para preservar el carácter familiar del encuentro, se prohibirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas dentro del Centro Cívico.

Cortes de calles para habilitar un corredor sanitario

Por otro lado, el Ejecutivo municipal informó que se activará un operativo especial con cortes de calles. Las calles Mitre, Moreno y San Martín se reservarán para la circulación de ambulancias, Bomberos, Policía y Protección Civil.

También se harán otros 20 cortes en los siguientes puntos:

Moreno y John O’Connor. Rolando y Elflein. Quaglia y Elflein. Frey y Vicealmirante O’Connor. Palacios y Vicealmirante O’Connor. Villegas y 12 de Octubre. Frey y Juan Manuel de Rosas. España y Juan Manuel de Rosas. San Martín, a la altura del Monolito. Salta y Juramento. Mitre y John O’Connor. Elflein y Frey. Villegas y Elflein. Beschtedt y Vicealmirante O’Connor. Rolando y Vicealmirante O’Connor. Quaglia y 12 de Octubre. Eduardo May, en el acceso al Centro Cívico. 20 de Febrero y Neumeyer. Elflein y Morales. Panozzi y 12 de Octubre.

Desde Protección Civil explicaron que estos corredores son vías previamente establecidas para mantener la accesibilidad al centro y responder ante cualquier situación.