Ronaldinho eligió su favorito para la final del Mundial entre Argentina y España: «Un fútbol que da gusto ver»

Este domingo, Argentina se medirá con España por la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde las 16. El partido más importante del torneo despierta expectativas en todo el mundo. Hay quienes respaldan a la Albiceleste, en especial por Lionel Messi, y otros que no quieren ver a la Selección volver a festejar y se inclinan por la Furia Roja.

Ronaldinho, en cambio, tiene clara su postura y apoyará a Argentina, que irá en busca del bicampeonato mundial, una hazaña que solo consiguieron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

«Argentina es Argentina, siempre fue así. Es la raza argentina, esa garra. El argentino siempre tuvo esa fama. Y una vez más están jugando de esa forma. El ‘vamos que vamos’, el argentino es así», aseguró el crack brasileño.

Además, el campeón del mundo en Corea-Japón 2002 se rindió ante el juego de la Scaloneta y volvió a elogiar a Lionel Messi, a quien acompañó en sus primeros años en el Barcelona. «Es un fútbol que da gusto ver, la entrega que los caracteriza en cada partido. Y tienen a Messi. Él puede resolver todos los problemas que tienen», afirmó.

Por último, Ronaldinho también se refirió al rol que cumplen los compañeros del capitán dentro de la Selección. «Y el resto tiene esa humildad de correr por él, porque saben que le dan la pelota y él puede hacer la diferencia y ser decisivo. La unión que tienen es muy linda de ver», sentenció.

