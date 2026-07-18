La AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la llegada de la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció hoy a través de redes sociales la suspensión de todos los partidos programados para el lunes 20 y martes 21 de julio, debido al regreso de la Selección Argentina al país tras la disputa de la final de la Copa del Mundo.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que la medida responde a la logística que demandará el retorno de la Albiceleste, por lo que toda la actividad oficial prevista para esas dos jornadas será reprogramada.

Entre las competencias afectadas se encuentra la Supercopa Argentina, que debía enfrentar a Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia, además de los encuentros correspondientes a la Primera Nacional, Primera C, Torneo Proyección, Campeonato Femenino, Promocional Amateur y todas las categorías del Futsal AFA.

Por otra parte, la AFA informó que las nuevas fechas de los partidos suspendidos serán comunicadas próximamente.

El regreso del seleccionado, que mañana buscará conquistar el bicampeonato del mundo frente a España, generará un importante operativo de seguridad y un masivo recibimiento de los hinchas, motivo por el cual se decidió postergar la actividad en todas las categorías durante esas 48 horas.