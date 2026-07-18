Figueroa prometió un “Neuquén en obras” y nuevos puentes

El gobernador Rolando Figueroa aseguró que los neuquinos «van a ver permanentemente todo un Neuquén en obras».

Lo dijo tras recorrer junto al intendente Mariano Gaido los avances en la avenida Mosconi, una de las intervenciones viales más importantes de la capital.

«Es un avance muy grande. Una gran obra que ha encarado la municipalidad de Neuquén. Mariano -Gaido- ha asumido un desafío de poder transformar esta gran avenida, y creo que el acceso hacia Río Negro va a mejorar muchísimo», afirmó el mandatario.

Figueroa remarcó que el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio contempla un plan de infraestructura vial para mejorar la conectividad de toda la ciudad.

«También creo que el abordaje integral que estamos haciendo a la capital es importante, que lo estamos haciendo en conjunto. Nosotros en la Ruta 22 vamos a comenzar a hacer distintos puentes: en Casimiro Gómez, en Los Paraísos, vamos a complementar los rulos en el Cañón de las Cabras, vamos a duplicar también la ruta hasta el tercer puente», enumeró el gobernador.

Agregó: «creo que son obras de infraestructura muy importantes que las debemos realizar, y van a ver permanentemente todo un Neuquén en obra».

El gobernador reconoció que este tipo de intervenciones generan molestias temporales para quienes transitan por la ciudad, pero destacó el impacto que tendrán una vez concluidas.

El intendente señaló la magnitud de la intervención sobre la avenida Mosconi. Precisó que se trata de una inversión millonaria, financiada con recursos provinciales y municipales. «Una obra que supera los 30 mil millones de pesos con fondos neuquinos, de la Provincia y de la ciudad, juntos trabajando una obra emblemática, de las más importantes a nivel municipal del país», indicó.

Gaido anunció que será inaugurada antes de lo previsto. «Se va a adelantar, y vamos a estar durante el mes de diciembre o enero, inaugurando esta obra maravillosa que la ciudad necesita. Así que estamos muy felices», sostuvo.