Crece el uso de los centros de salud con horario ampliado en Neuquén

La puesta en marcha de los centros de salud con atención ampliada en Cutral Co, Plaza Huincul, Centenario y Neuquén, facilitó la llegada de los usuarios de distintas edades. El horario de 8 hasta las 18 permite que más personas se atiendan en el sistema público de salud neuquino. De las 9.700 consultas por trimestre se llegó a 16.000 consultas, el trimestre pasado, en toda la provincia.

En el cutralquense barrio Pampa, esa cifra se cuadriplicó desde su comienzo y por una cuestión de población, la capital neuquina es la que tiene ocho nodos en funcionamiento.

En Neuquén, las estadísticas indican que son 510.850 vecinos con o sin obra social que acuden al sistema público de salud. Desde que se aplicó el plan de nodos, que significa la atención con horario ampliado en los centros de salud de los barrios, los números también cambiaron y se empezó a descomprimir la atención por las guardias.

En Neuquén los nodos están en Sapere, Confluencia, Colonia Nueva Esperanza, Almafuerte y Valentina Sur, Don Bosco, Parque Industrial y San Lorenzo Sur. En la comarca petrolera se habilitaron en el barrio Pampa (Cutral Co) y en Otaño (Plaza Huincul). En Centenario están en Vista Alegre Norte, Sarmiento II y Vista Alegre Sur.

Se ofrece la atención hasta las 18 en distintas especialidades: medicina general, pediatría, odontología, enfermería y vacunación.

«El nodo surge a partir de una situación que se daba en las guardias. Veíamos que la cantidad de consultas por guardia era entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, y de esas atenciones, el 80 % son patologías de baja complejidad«, explicó el ministro de Salud, Martín Regueiro.

En cambio, solo el 1% de ese caudal de personas requería alta complejidad. A partir de este análisis es que se empezó con la estrategia de nodo. «Es la forma de abordaje que tenemos, y lo que vemos es que pasamos de 9.700 consultas por trimestre a 14.000 o, particularmente, el trimestre pasado, que se llegó a 16.000 consultas», sostuvo el ministro Regueiro.

El barrio Pampa tuvo un crecimiento exponencial

La decisión de abrir durante diez horas estos centros de salud modificó el consumo del sistema de salud, tal como mencionó el titular de la cartera sanitaria.

Hay quienes acuden a la consulta médica en horario de mañana, otros pueden ir a retirar la medicación, u optar por la tarde para recibir atención. En especial, aquellas personas que trabajan hasta las 16 y luego les queda el rango de las dos horas para concurrir al médico.

La demanda es espontánea, pero en algunos casos, se debe tramitar el turno porque no se puede extender más allá de las 18.

En el caso del barrio Pampa de Cutral Co, el aumento que se registró desde su inicio fue exponencial. «Pasamos de 500 consultas cuando se abrió a 1.900«, especificó Regueiro. Aunque tal vez no sea suficiente todavía, lo que facilita esta atención es que se descomprima la guardia y se retorna el anterior uso de los centros de salud.

«Queremos recuperar la salita, ese espacio donde la gente se acerca, donde el centro de salud es parte del barrio», agregó.

Del registro de uso se logró determinar los distintos perfiles de los usuarios. En Neuquén, hay determinados nodos donde la población que consulta es más para pediatría; en el caso de Sapere, son más los adultos mayores varones; y se registra que tienen obra social, y se desprende de estos datos que la respuesta del sector privado no alcanza a cubrir la demanda.

Por otra parte, en Añelo, los usuarios son más hombres entre 20 y 55 años -muchos de ellos con obra social- mientras que en la comarca petrolera se diferencia porque son hombres, mujeres y población infantil, las que concurren al sistema.