¡Ruca Che colmado! Las entradas para la Copa Davis se agotaron en menos de 30 minutos

Un repleto Ruca Che será testigo de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía. (Foto - Archivo Matías Subat)

La expectativa por la histórica presentación de la Selección Argentina de tenis en Neuquén quedó reflejada este sábado en la velocidad con la que se vendieron las entradas. Los tickets para la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía se agotaron en menos de 30 minutos, por lo que el estadio Ruca Che lucirá colmado el próximo 19 y 20 de septiembre.

La demanda ya había sido alta durante la preventa exclusiva para clientes Visa y Banco Patagonia, cuyos boletos se habían agotado en pocas horas el jueves. Con la habilitación de la venta general este sábado, el remanente desapareció rápidamente y cerca de 3.000 espectadores acompañarán al equipo argentino en una serie correspondiente al Grupo Mundial I, que otorgará un lugar en los Qualifiers 2027.

El cruce tendrá un carácter especial para el tenis nacional. Será la serie más austral de los 103 años de historia de Argentina en la Copa Davis y la primera que se disputará en la Patagonia. Además, el conjunto albiceleste irá en busca de su victoria número 100 en la competencia.

La eliminatoria también marcará el debut de Javier Frana como capitán en condición de local y el regreso de la Copa Davis al país después de más de dos años. La última presentación de Argentina como anfitrión había sido en Rosario, en febrero de 2024, frente a Kazajistán.

Los partidos se jugarán en una cancha rápida especialmente montada bajo el techo del estadio Ruca Che, una infraestructura que fue acondicionada para recibir el evento internacional más importante del tenis que haya llegado a la provincia.

El cronograma prevé que el sábado 19 se disputen los dos primeros singles, mientras que el domingo 20 se jugarán el encuentro de dobles y, de ser necesario, los dos singles restantes. Cada partido será al mejor de tres sets y la selección que consiga tres puntos avanzará a la siguiente instancia.

Los nombres de los jugadores convocados por Frana serán confirmados durante el próximo mes, aunque la respuesta del público neuquino ya dejó en claro que la Copa Davis se vivirá como un acontecimiento histórico en la región.